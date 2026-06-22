Educación

XV Simposio Internacional Educación y Cultura en Universidad de Matanzas

Foto del avatar 22 de junio de 2026 0 comment
XV Simposio Internacional Educación y Cultura en Universidad de Matanzas

Del 23 al 25 de junio, la Universidad de Matanzas se convertirá en el epicentro del pensamiento educativo con la celebración del XV Simposio de Educación y Cultura, un espacio clave para debatir los desafíos pedagógicos del presente.

Según informo Yasnier Hinojosa O’farrill, comunicador institucional de la casa de estudios, durante tres jornadas, se desarrollará en esta instalación un intenso intercambio académico que busca responder a las preguntas esenciales que atraviesan hoy los sistemas educativos.

Este simposio no es un evento aislado, sino la consolidación de tres décadas de trabajo colectivo, reflexión sistemática y producción de conocimientos aplicados.

La cita contará con la presencia de representantes de diferentes naciones, entre ellos investigadores, docentes y estudiantes de posgrado y pregrado, con el propósito de reflexionar e intercambiar experiencias en torno a las transformaciones y desafíos que enfrenta el panorama educativo actual.

En su edición número 15 el evento hace énfasis en la trayectoria que ha tejido redes nacionales e internacionales, ha impulsado investigaciones de impacto y ha contribuido a formar educadores con una visión crítica y humanista.

En la actualidad se erige como un certamen de referencia obligada para todos aquellos comprometidos con el quehacer pedagógico y el futuro de la formación humana, porque la educación contemporánea enfrenta transformaciones vertiginosas que exigen miradas críticas, diálogos interdisciplinarios y propuestas innovadoras.

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Sobre el autor: Jessica Acevedo Alfonso

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