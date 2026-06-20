Matanzas, la más representada en los refuerzos de la Liga Élite

Pese a quedar eliminados en la fase regular de la Liga Élite del béisbol cubano, el conjunto de Matanzas resultó el más representado en la toma de refuerzos para la semifinal de la competencia.

Un total de seis jugadores de los ocho que engrosarán a partir de este domingo las nóminas de los cuatro semifinalistas fue el saldo que dejó la elección de refuerzos.

En el caso de los Leones de Industriales, como si de una jugada cantada se tratase, tomaron como primera opción al máscara Andrys Pérez, quien ya estuvo con ellos en la edición precedente de la lid.

El actual receptor de la selección nacional aportará a los felinos experiencia y liderazgo detrás del plato, capacidad de conducción de un pitcheo que fue el más eficiente del campeonato con un promedio de 4.61.

A la ofensiva suman un bate de poder que puede cumplir varios roles en el line-up azul. Andrys, en la etapa regular, bateó para 306 con seis dobles y seis cuadrangulares, además de un average de embasado de 426. El segundo pedido de las huestes capitalinas fue el patrullero Eduardo Blanco, jugador que aporta experiencia, liderazgo y polivalencia defensiva.

Aunque generalmente se le vio defender la pradera central, Totó, como se le conoce en el mundo del bate y la pelota, puede jugar cualquiera de los tres jardines e incluso desempeñarse como bateador designado.

Dueño de un poderoso brazo, bateador diferencial en momentos definitorios y acostumbrado a ser un remolcador nato, Blanco se suma a los giraldillos luego de batear 271 con siete extrabases desglosados en 5 dobles, un triple y un jonrón.

A pesar de que una lesión lo mantuvo alejado buena parte de la temporada de la grama, “El Tren” impulsó 17 carreras, demostrando que no le tiembla el pulso con corredores en circulación.

Por otra parte, los Leñadores de las Tunas tomaron como nueva adquisición al polivalente José Amaury Noroña. El 25 de los saurios debió asumir el jardín central ante la ausencia de Eduardo Blanco y lo hizo de manera magistral con engarces que en más de una ocasión sirvieron para evitar carreras o cortar rallys ofensivos.

El colombino usualmente juega en los jardines, pero dentro del infiled la esquina caliente y la primera almohada no son posiciones que le resulten desconocidas, por lo que en caso de una necesidad de los orientales puede desempeñarse en esas funciones.Sin ser una temporada brillante a la ofensiva quedó casi rozando los 300 de average, con un OBP de 419 y tronó el madero más allá de los límites en seis ocasiones.

El refuerzo granmense Yulieski Remón también fue otro de los que cambió de casaca para el cierre del torneo veraniego, de Cocodrilo se convertirá en Huracán.Osmel Cordero añadió al granmense a un roster, donde sobresalen nombres como Frederick Cepeda, Yordanis Samón, Jeison Martínez y Denis Laza.

Con la adición de Remón a los mayabequenses se completa un conjunto que ofensivamente le mete miedo al susto, porque si ya resultaba complicado enfrentar al trío del terror integrado por Samón, Laza y Cepeda, de conjunto con otros bateadores destacados en nuestro béisbol como Alexander Pozo, Jeison Martínez y Frank Alfonso, ahora la tarea se antoja mas compleja.

El renglón que menos destacó de Matanzas en la Liga Élite fue su pitcheo y aún así los refuerzos Sammy Benítez y Jennier Álvarez fueron escogidos para participar en el play-off.Sammy fue seleccionado por el mentor holguinero Lugdis Pineda para unirse a la rotación de los Cachorros, mientras el pinareño Jennier Álvarez pasará a formar parte de los Huracanes de Mayabeque.

Una de las grandes sorpresas fue que ninguno de los cuatro mentores implicados en los play offs tomará al líder de los bateadores del campeonato con 444 Hanyelo Videt.

El del municipio Jagüey Grande bateó cuánto quiso en la lid, a pesar de su juventud demostró temple y capacidad de liderazgo para tomar la batuta de unos reptiles que quedaron a deber.

La elección de qué posiciones y qué aspectos se refuerzan o no, queda a decisión de los mentores, pero una liga tan ofensiva como la cubana no coger al máximo bateador parece un atentado a la lógica.

A partir de este domingo se dará la voz de play ball en la semifinal entre Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, mientras que un día después Huracanes y Felinos los imitarán.

Con el aliciente de la preselección del equipo Cuba a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, los peloteros encaran el final del evento pensando en el título del certamen, pero también en engrosar el equipo de las cuatro letras.