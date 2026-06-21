Alemania asegura su clasificación a la siguiente ronda

Alemania logró una valiosa victoria por 2-1 ante Costa de Marfil en un partido que exigió la mejor versión del conjunto dirigido por Julián Nagelsmann. Un doblete de Deniz Undav permitió a los europeos remontar un encuentro que por momentos parecía inclinarse hacia el lado africano.

Costa de Marfil salió sin complejos y protagonizó una actuación competitiva de principio a fin. El equipo africano presionó con intensidad, generó peligro constante y encontró premio al adelantarse en el marcador ante una selección alemana que tuvo dificultades para controlar el ritmo del juego.

Los marfileños dispusieron de varias ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero la falta de precisión en los metros finales terminó siendo determinante. Alemania sobrevivió a esos momentos de presión y fue creciendo conforme avanzó el partido.

La reacción llegó de la mano de Undav, quien asumió el protagonismo ofensivo y aprovechó las oportunidades que tuvo frente al arco rival. Sus dos anotaciones cambiaron el rumbo del encuentro y dieron vuelta a un marcador que parecía complicado para los germanos.

El esfuerzo de Costa de Marfil dejó una imagen positiva pese a la derrota. El conjunto africano demostró capacidad para competir de igual a igual ante uno de los candidatos del torneo, aunque pagó caro cada ocasión desperdiciada.

Con este resultado, Alemania suma tres puntos importantes en sus aspiraciones mundialistas, mientras que Costa de Marfil deberá recuperarse, buscar un empate o victoria frente a Curazao para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase como segundo en el grupo.

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