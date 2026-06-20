Huracán categoría cinco atrapa a Cocodrilos en Mayabeque

En el último juego de la etapa clasificatoria, los Huracanes de Mayabeque superaron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de 22 carreras por 6.

Los Huracanes salieron con el mismo ímpetu ofensivo con el que finalizaron la jornada precedente y fabricaron 4 carreras en la misma primera entrada para tomar el mando de las acciones.

La potente ofensiva de los dirigidos por Osmel Cordero siguió haciendo estragos ante los lanzamientos del pitcheo matancero en la segunda entrada, en la que hicieron otro racimo de 3 carreras para despegar el marcador 7 a 0.

Los Cocodrilos lograron pisar la registradora en una ocasión en la apertura del tercer capítulo, cuando se combinaron 3 indiscutibles, entre ellos uno de Eduardo Blanco, que sirvió para impulsar desde la intermedia a Aníbal Medina.

En la conclusión del propio episodio, Mayabeque hizo safra con otro rally, esta vez de 7 carreras, para colocar el marcador de KO en la pizarra del Nelson Fernández. En la entrada resultó vital para ampliar la diferencia el cuadrangular de Frank Alfonso con bases llenas.

Los saurios añadieron otra anotación en el cuarto inning cuando Brayan Peña abrió el capítulo con doble, George Ponce fue retirado por la vía de los strike, Rafael Álvarez recibió boleto y Dariel Rojo elevó de sacrificio al jardín derecho.

Los locales añadieron otras dos carreras en la baja del cuarto para volver a colocar la pizarra con marcador de KO de 16 anotaciones por 2.

Justo a mitad de choque, el receptor George Antony Ponce conectó Grand Slam para recortar la diferencia y maquillar un poco el marcador, que en ese momento favorecía a los Huracanes 16 por 6.

En la parte baja del quinto inning, los locales sumaron otras seis carreras para consumar la victoria por super KO de 22 anotaciones por 6.En la entrada, Frank Alfonso sacó la pelota del estadio por segunda ocasión con dos compañeros en circulación para dar el puntillazo final a los rojos y amarillos.

A la ofensiva los más sobresaliente fueron Maikol Barroso de 4-4 con cuadrangular, doble y cuatro impulsadas y Frank Alfonso con par de cuadrangulares y 7 remolques.

En el juego el lanzador Hector Bermúdez tuvo par de turnos al bate y uno de ellos conectó su primer hit en torneos nacionales, además de remolcar su primera carrera de por vida.