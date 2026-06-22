Cabo Verde no teme a su rival

Cabo Verde continúa escribiendo una de las historias más destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección africana empató 2-2 frente a Uruguay en la segunda jornada del Grupo H y mantuvo intacto su invicto en el torneo.

El conjunto caboverdiano volvió a mostrar personalidad ante un rival de mayor experiencia internacional. Lejos de asumir un papel defensivo, compitió de igual a igual durante los 90 minutos y encontró respuestas cada vez que Uruguay tomó ventaja en el marcador.

Con este resultado, Cabo Verde se convirtió en la primera selección debutante que evita la derrota en sus dos primeros partidos mundialistas desde la actuación de Senegal en Corea-Japón 2002, cuando los senegaleses comenzaron el torneo con una victoria y un empate.

Más allá de los números en la tabla, el equipo africano también destaca por su disciplina táctica. En sus dos primeros encuentros apenas ha cometido cinco faltas, la cifra más baja registrada por una selección en una fase inicial de una Copa del Mundo desde 1966.

La combinación de orden defensivo, intensidad competitiva y juego limpio ha permitido a Cabo Verde mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda, un escenario que parecía lejano antes del inicio del campeonato.

A falta de una jornada para concluir la fase de grupos, la selección caboverdiana sigue demostrando que su presencia en el Mundial no responde a una casualidad. Con dos empates ante rivales de peso, ya forma parte de las páginas más destacadas de esta edición del torneo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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