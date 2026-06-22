España recupera la confianza en Mundial de Fútbol 2026

Luego de su sorpresivo y deslucido empate ante la selección de Cabo Verde en el debut, «La Roja» de España mostró un estilo de juego completamente distinto en esta segunda jornada del Grupo H.

Radicado en Atlanta, el conjunto español impuso sus condiciones desde el pitazo inicial y despachó, con un contundente 4-0, a Arabia Saudita, disipando las dudas que los habían rodeado en los últimos días y recuperando las sensaciones de cara a la clasificación.

Mucho tuvo que ver en este cambio de imagen la titularidad de Lamine Yamal, quien demoró apenas 10 minutos en anotar su primer gol en citas mundialistas, destrabando rápidamente el esquema defensivo rival. Con los espacios abiertos, Mikel Oyarzabal liquidó el pleito en un suspiro con un doblete en los minutos 21 y 24. El monólogo español se completó nada más arrancar la segunda mitad, cuando un infortunio del saudí Hassan Al-Tombakti (49′) terminó en gol en propia puerta, sellando el resultado definitivo.

Foto: captura tomada del sitio oficial de la FIFA

España volvió a sus raíces y monopolizó el balón con un 65% de posesión, asfixiando a su rival a base de rotación con 639 pases y un altísimo 92% de precisión. La voracidad ofensiva de los europeos quedó plasmada en los 21 remates generados, mientras que la zaga defensiva se mostró como una muralla, permitiendo apenas un disparo entre los tres palos por parte del conjunto saudí.

Su próximo desafío será de mayor exigencia al medirse contra Uruguay. A la espera de lo que haga el conjunto charrúa hoy en su respectivo encuentro ante la sorprendente Cabo Verde, el próximo duelo entre españoles y sudamericanos se perfila como el gran choque del grupo.

Como balance hasta el momento, los discípulos de Luis de la Fuente nos han dejado dos caras; la de las dudas, en el primer partido, y la de la máquina arrolladora frente a los árabes. Si bien esta goleada sirve para inflar el estado de ánimo, la verdadera prueba de fuego será el conjunto uruguayo.

En ese partido sabremos si «La Furia Roja» tiene la madurez necesaria para llegar a las instancias finales del torneo o si los fantasmas de la inconsistencia aún pesan en sus espaldas. (Texto por: Diego Riera, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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