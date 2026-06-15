Empate amargo para Holanda

Japón y Holanda protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista, al igualar en un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales. Los asiáticos rescataron un valioso empate luego de una reacción sostenida durante la segunda mitad.

La selección neerlandesa comenzó con mayor claridad en ataque y logró imponer su ritmo desde los primeros compases del partido. Con el control de la posesión y varias llegadas peligrosas, el equipo liderado por Frenkie de Jong parecía encaminarse hacia una victoria sin sobresaltos.

Foto: tomada de www.fifa.com

Sin embargo, Japón mostró una notable capacidad de crecimiento con el paso de los minutos. La presión alta, la movilidad en ataque y una mayor confianza en la circulación del balón comenzaron a inclinar el desarrollo del juego hacia el conjunto asiático.

La insistencia japonesa encontró recompensa en el tramo final del encuentro, cuando igualó el marcador y silenció las aspiraciones de una Holanda que no supo administrar la ventaja obtenida durante gran parte del compromiso.

El empate deja sensaciones opuestas para ambos equipos. Japón suma un punto que refuerza sus aspiraciones en un grupo exigente, mientras que la selección neerlandesa lamenta haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada.

Con este resultado, el panorama de la llave se mantiene abierto y obliga a Holanda a buscar una rápida recuperación en sus próximos compromisos para no comprometer su camino hacia la fase eliminatoria. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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