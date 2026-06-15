Copa Mundial de la FIFA 2026 en jornada de domingo

La jornada de domingo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó goles, sorpresas y actuaciones individuales que marcaron el inicio de la competencia para varias selecciones.

La atención de las primeras horas estuvo en el histórico estreno de Curazao en una Copa del Mundo. Aunque la selección caribeña cayó 7-1 ante Alemania, logró un momento inolvidable al anotar el primer gol de su historia en un Mundial.

El conjunto germano dominó de principio a fin y firmó la mayor goleada del torneo hasta el momento. Los siete tantos no solo lo colocan como líder de su grupo, sino que le otorgan una importante ventaja en la diferencia de goles, un factor que podría resultar decisivo con el nuevo formato de clasificación.

Si bien Curazao no representa una referencia definitiva para medir el verdadero alcance de Alemania, el contundente triunfo alimenta las expectativas de una afición que aspira a ver a su selección regresar al protagonismo mundial después del título conquistado en 2014.

La sorpresa de la jornada llegó desde el duelo entre Costa de Marfil y Ecuador. Cuando parecía que el empate sería el resultado final, Amad Diallo apareció al minuto 90 para marcar el único gol del encuentro con un remate de zurda ajustado al poste izquierdo tras una precisa asistencia de Wilfried Singo.

Más allá del tanto decisivo, la figura del partido fue Yan Diomande. El extremo marfileño, de apenas 19 años, fue reconocido por la FIFA como Jugador del Partido en su debut mundialista gracias a una actuación sobresaliente.

Diomande lideró varios apartados estadísticos del encuentro con 80 toques de balón, cinco ocasiones creadas, 11 duelos ganados, 15 pases progresivos y 22 envíos completados en el tercio ofensivo.

Captura tomada de fifa.com

En otro de los compromisos dominicales, Suecia confirmó las razones que le permitieron acceder al Mundial a través de la repesca al derrotar con autoridad 5-1 a Túnez.

El resultado coloca a los suecos al frente del Grupo F, una zona especialmente competitiva en la que también aparecen Holanda y Japón, dos selecciones con aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Captura tomada de fifa.com

Con goleadas, estrenos históricos y resultados inesperados, la jornada dominical volvió a demostrar la diversidad de historias que ofrece una Copa del Mundo desde sus primeras fechas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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