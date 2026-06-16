Empates dominan una jornada sin vencedores en el Mundial 2026

La quinta fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una situación poco común: los cuatro partidos disputados concluyeron igualados. La ausencia de triunfos mantuvo completamente abiertos los grupos G y H, donde ninguna selección logró sacar ventaja en el arranque de la competencia.

La sorpresa de la jornada tuvo lugar en Atlanta. España, una de las favoritas del torneo, no pudo superar a Cabo Verde y debió conformarse con un empate sin goles. El conjunto ibérico controló gran parte del encuentro y generó varias oportunidades, pero chocó una y otra vez con la seguridad del guardameta Vozinha, protagonista de la tarde.

El resultado representó un importante impulso para Cabo Verde, que resistió la presión española y sumó un punto de gran valor en su estreno mundialista. Para España, en cambio, quedaron dudas tras una actuación marcada por la falta de efectividad en ataque.

En el Grupo G, Bélgica y Egipto igualaron 1-1 en un partido equilibrado. Los egipcios se adelantaron mediante Ashour y estuvieron cerca de conservar la ventaja, pero un autogol en la segunda mitad permitió la reacción belga y decretó la paridad definitiva.

Egipto dejó una imagen positiva frente a uno de los equipos llamados a liderar el grupo, mientras Bélgica evitó una derrota que habría complicado sus aspiraciones desde la primera presentación.

La igualdad también estuvo presente en el Grupo H. Arabia Saudita sorprendió al ponerse en ventaja frente a Uruguay antes del descanso, aunque los sudamericanos encontraron respuesta en la segunda parte gracias a un gol de Maxi Araújo para establecer el 1-1 final.

El cierre de la jornada ofreció el encuentro más dinámico del día. Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un intercambio constante de llegadas que terminó con empate 2-2, resultado que confirmó la tendencia de una fecha marcada por la paridad.

Tras completarse la jornada, los grupos G y H quedaron sin líderes. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda suman un punto en el primero, mientras España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita comparten idéntico balance en el segundo.

La próxima fecha será determinante para comenzar a definir posiciones y marcar el rumbo de unas llaves que, por ahora, mantienen intactas las opciones de clasificación para todos sus integrantes.