Brasil deja dudas

Las Selecciones Nacionales Brasil y Marruecos protagonizaron el partido más atractivo de la jornada sabatina de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo que terminó igualado a un gol y que volvió a generar interrogantes sobre el nivel de la selección sudamericana.

El conjunto marroquí asumió el protagonismo desde los primeros minutos con una presión alta que complicó la salida de balón brasileño. La propuesta dio resultado con la apertura del marcador, reflejo de un equipo ordenado y cada vez más consolidado en la élite del fútbol mundial.

La respuesta brasileña llegó gracias al talento individual de Vinícius Júnior, quien firmó la acción que terminó en el empate. Sin embargo, la pentacampeona nunca logró controlar el centro del campo ni imponer el ritmo de juego que esperaba su afición.

Marruecos fue superior en la organización colectiva, dominó amplios tramos del encuentro y mostró mayor claridad en las transiciones ofensivas y defensivas. Brasil, por su parte, volvió a evidenciar dificultades para generar fútbol asociado y sostener el control del partido.

La fecha también dejó otros resultados llamativos. Qatar rescató un empate frente a Suiza en los minutos finales y consiguió el primer punto de su historia en una Copa Mundial.

Escocia debutó con victoria por 1-0 ante Haití, mientras que Australia sorprendió al derrotar 2-0 a Turquía, gracias a una sólida actuación defensiva y efectividad en ataque.

Con apenas unos días de competición, el torneo ya comienza a mostrar que los nombres pesan menos dentro del terreno que el rendimiento colectivo.