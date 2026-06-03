Evidencian potencialidades para el Agroturismo en Matanzas

Participantes en el VI Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias (Agrociencias 2026), constataron hoy las potencialidades para el Agroturismo en Matanzas a partir de propuestas del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Polo Productivo Cinco Palmas.

Armando Armada Martell, director del PDL concebido por cinco productores con parcelas de tierra en usufructo, explicó que para la obtención de producciones agropecuarias y acuícolas sostenibles procuran la aplicación de buenas prácticas sustentadas en la ciencia y en el enfoque de la economía circular.

Conocieron los visitantes que con mira en el agroturismo cuenta Cinco Palmas con tres senderos diseñados, señalización de las áreas involucradas, opciones para la recreación al aire libre en el campo, trabajo con abejas Meliponas, e impulsan el rescate de frutas tropicales.

En la finca La Esperanza, los participantes en el evento constataron plantaciones de diversos cultivos, conocieron sobre la producción de langostinos y tilapia roja, sobre la voluntad de fomentar la Flor de Jamaica, y oportunidades agroindustriales.

Pioneros de la Escuela Primaria Samuel Fernández, de la comunidad de Paso del Medio, en el Consejo Popular Ceiba Mocha, expusieron sobre el quehacer de los círculos de interés Mi patio feliz y Meliponas al rescate, coordinados por gestores de Cinco Palmas.

Amircar Herrera Albear, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) Fructuoso Rodríguez Pérez y líder del proyecto de turismo rural Rutas por los Saberes Agrarios El Guayabal, en Mayabeque, destacó la fortaleza que reside en la unificación de los factores en función del éxito de las experiencias.

Agrónomos, veterinarios, estudiosos del Derecho y exponentes de otras áreas del saber científico coincidieron en el Taller de Agroturismo que sesionó en el contexto de Agrociencias 2026, evento que inició el lunes reciente en el centro de convenciones del Meliá Internacional de Varadero.

Se expone en http://www.cubadebate.cu que convocado por la Universidad Agraria de La Habana y auspiciado por el MES, el evento se extenderá hasta el próximo 4 de junio como parte de la estrategia estatal orientada a fortalecer la integración académica y científica.