Radio Unión: ocho años como la voz que une a un pueblo

Hace ocho años, el silencio radiofónico de Unión de Reyes comenzó a transformarse en historias, noticias, música y compañía. Nació Radio Unión, un sueño que se convirtió en la voz de un municipio.

Esta emisora, desde el 23 de julio de 2018, acompaña la vida cotidiana de miles de habitantes, con la misión de informar, educar y reflejar el acontecer de la comunidad. Con apenas cuatro horas iniciales de transmisión y una programación pensada para todos los públicos, la planta se consolidó como un medio profundamente comunitario, comprometido con la realidad de su gente.

Detrás de ese proyecto existía mucho más que una obra constructiva. “Siempre quise ser locutor de radio —confiesa su fundador y director, Yaudel Rodríguez Vento, quien asegura que Radio Unión existía mucho antes de inaugurarse—. Existió desde mi niñez, en mi imaginación, en mis sueños y en mis deseos”.

Hoy, cada jornada laboral sigue siendo para él la realización de aquel anhelo infantil. “No vengo a trabajar; vengo a vivir el sueño que tuve prácticamente desde que nací”.

UNA RADIO QUE APRENDIÓ A ABRIR PUERTAS

Levantar una emisora desde cero parecía una misión imposible. Mientras construían los estudios en apenas 60 días, Yaudel debía formar, simultáneamente, al personal que pondría la señal al aire. No había experiencia previa en el municipio. Salvo él, ninguno de los trabajadores se había vinculado con una emisora.

Locutores, periodistas, realizadores de sonido, guionistas y directores de programas aprendieron sobre la marcha. Por su lado, el director asumía un reto nuevo por completo: la administración de una institución.

“Ellos aprendían de mí la parte artística y periodística, mientras yo aprendía la parte administrativa. Todo ocurrió al mismo tiempo”, recuerda.

Aquellos primeros meses significaron noches sin dormir, jornadas interminables y la responsabilidad de construir no solo un edificio, sino también una cultura radial.

Los desafíos no terminaron con el inicio de las transmisiones. Radio Unión nació en un municipio que nunca había tenido una emisora. Muchas instituciones y directivos no comprendían la importancia de la información pública ni el papel de la prensa.

“Hubo que educar a las autoridades para que entendieran que informar es un derecho constitucional”, recuerda Yaudel. Incluso rememora reuniones de las que le pidieron salir, porque “eso no lo podía escuchar un periodista”.

Con paciencia y perseverancia, la emisora fue ganando espacios de confianza.

Hoy sucede exactamente lo contrario. “Ahora son las personas quienes buscan la radio, porque han descubierto la oportunidad que representa tener una emisora comunitaria”.

Para Yaudel, el principal reto del periodismo actual es hablar con la voz del pueblo. “Hay que parecerse más a la gente, construir la agenda editorial junto a la comunidad y perder el miedo a decir con responsabilidad lo que la población ya está comentando en la calle”.

UNA ESCUELA PARA CRECER

Cada trabajador guarda una historia diferente sobre Radio Unión. Para Anelis Fernández Ahmad, actual directora de programas, la emisora representa una escuela permanente.

Comenzó como asistente redactora de prensa en 2020. Poco después asumió la dirección de programas, responsabilidad que describe como uno de los mayores retos de su vida profesional. “Aprendí a comunicar, a trabajar en vivo y a enfrentar cada dificultad junto al colectivo. Sin lugar a dudas, devino una experiencia de crecimiento constante”.

En este aniversario, también recuerda con gratitud y nostalgia a quienes formaron parte de la emisora en los primeros años.

La historia de Anamalia Ortiz Biart parece escrita por el destino. Ella nunca soñó con ser locutora. Quería ser maestra, médico e, incluso, militar. La radio apareció inesperadamente, cuando Yaudel Rodríguez buscaba las voces fundadoras del nuevo proyecto. “No llegué a la radio; la radio llegó a mí”.

Desde entonces, encontró una pasión que transformó su vida. “Radio Unión me permitió crecer como profesional, como madre, como mujer y como ser humano”.

Durante estos ocho años experimentó coberturas en medio de ciclones, jornadas de trabajo junto a su pequeña hija, largas horas de transmisión y la satisfacción de recibir una llamada de un oyente agradeciendo un programa.

“Cada vez que alguien dice ‘gracias, me encanta escucharte’ es como renacer”.

UNA FAMILIA DETRÁS DEL MICRÓFONO

Quienes integran la joven planta radial coinciden en una misma palabra: familia. Más allá de las limitaciones tecnológicas, los problemas de combustible, las averías técnicas o las largas jornadas laborales, el colectivo encuentra siempre soluciones. El director los define como un grupo entusiasta, laborioso, comprometido y emprendedor.

Para Mabis de la Caridad Álvarez López, especialista de música de Radio Unión, formar parte de la emisora significa mucho más que un empleo. Aunque nunca imaginó trabajar en este medio, estos ocho años le permitieron crecer profesionalmente y ser mejor persona, descubrir nuevas experiencias, forjar amistades y confirmar que cada jornada representa una oportunidad para aprender algo diferente.

“Soy graduada de licenciatura en Instructor de Arte, en la especialidad de Música; y encontré en Radio Unión el espacio ideal para desarrollarme. Desde la programación musical hasta la dirección de espacios dirigidos a niños, adolescentes y adultos mayores, ha asumido el reto de preparar contenidos diversos, consciente de que cada público requiere sensibilidad, investigación y una manera particular de comunicar.

Asimismo, asegura que desempeñarse en la profesión para la que estudió constituye una de sus mayores satisfacciones. Combina su pasión por la música con el compromiso de ofrecer propuestas de calidad, acompañando a los oyentes a través de una programación pensada para los más variados gustos e intereses.

La historia de esta mujer también está estrechamente ligada a la de su familia. Su esposo es realizador de sonido, fundador de la emisora. Sus hijos prácticamente crecieron entre estudios, cabinas y micrófonos. “Cuando comencé a trabajar, llevaba al mayor durante las vacaciones, y pasaba horas dibujando, mientras cumplía con mis responsabilidades. El menor, nacido cuando ya formaba parte del colectivo, parece inclinarse por la realización de sonido, y por lo visto seguirá los pasos de su padre”, comenta con especial cariño.

Al resumir el significado de Radio Unión en una sola frase, Mabis no duda: “Lo es todo”. En esa emisora crece paso a paso, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y reconoce que gran parte de la persona que es hoy se la debe al camino recorrido junto a un colectivo que considera su segunda familia.

MUCHO MÁS QUE UNA FRECUENCIA

En tiempos donde la información circula a gran velocidad y las plataformas digitales transforman constantemente la comunicación, el colectivo de profesionales de Radio Unión comprendió que este importante medio ya no vive solo en las ondas hertzianas. También está en las nuevas tecnologías, en las redes sociales y en cada espacio donde los unionenses busquen información confiable.

Pero su mayor fortaleza continúa siendo la misma del primer día: la cercanía, esa capacidad de acompañar, escuchar y convertirse en la voz y el sentir de todo un pueblo.

Radio Unión celebra ocho años siendo mucho más que una emisora municipal. Resulta el sueño cumplido de un niño que nunca dejó de creer en la radio. Es la escuela donde crecieron diversos profesionales. Es la familia que permanece unida frente a cada dificultad. Y, sobre todo, es el puente que conecta diariamente a Unión de Reyes con su propia realidad.

Y es que, mientras exista una historia que contar, una voz que necesite ser escuchada y un pueblo dispuesto a acompañarla, seguirá cumpliéndose la frase que identifica a la emisora: “Radio Unión, la voz que nos une”.