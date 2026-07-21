Movimiento deportivo en Unión de Reyes desarrolla actividades por el Día de la Rebeldía Nacional

Con un amplio programa de actividades deportivas, recreativas y de participación comunitaria, los trabajadores del sector del Deporte en Unión de Reyes se suman a las celebraciones por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Silvia Ivonne Valdés Cabrera, directora municipal de Deportes, explicó que durante estos días desarrollan acciones de limpieza, higienización y chapea en las instalaciones deportivas del territorio, como parte de las iniciativas para recibir la fecha con espacios en mejores condiciones.

«Entre las principales propuestas destaca el Plan Calle, previsto para el 22 de julio en las inmediaciones de la Casa de Cultura. El día 24 tendrá lugar un excursionismo deportivo en la comunidad de La Lanza, en el Plan Turquino, una actividad muy esperada por los pobladores de esa zona», resaltó.

Por otra parte, resaltó que las celebraciones continuarán el 25 de julio con una carrera por el Día de la Rebeldía Nacional en todos los poblados del municipio, además de una zarabanda en los hogares de abuelos de Juan Gualberto Gómez y San Antonio de Cabezas.

Insistió que durante los días 25 y 26 también desarrollarán las Tomas Deportivas en Marcha con Fidel, un Festival de Fútbol en los combinados deportivos y la inauguración de las Olimpiadas Comunitarias.

El programa concluirá el 27 de julio con una jornada recreativa en los asentamientos de Porvenir, B-31 y Juan Ávila, reafirmando el compromiso del movimiento deportivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer la participación comunitaria en saludo al 26 de Julio.

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