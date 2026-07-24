Unión Eléctrica: afectación de 2160 MW

En el día de ayer el servicio eléctrico de la Unión Eléctrica estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación.

La mayor afectación fue de 2315 MW a las 21:10 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2160 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 1 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4467 MW/hora, con una potencia máxima de 694 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Se prevé la entrada de la Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, con 80 MW.

Disponibilidad en horario pico: 1070 MW

1070 MW Demanda máxima prevista: 3200 MW

3200 MW Afectación pronosticada: 2160 MW

(Con información de Unión Eléctrica)

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