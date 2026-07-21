Matanzas se mantiene sin transmisión de dengue ni otras arbovirosis en sus municipios, lo que más allá de triunfalismos lleva a arreciar las medidas higiénico-sanitarias enfocadas en evitar la proliferación de vectores y con ello, de epidemias.

En un llamado a la población, el director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas, Andrés Lamas Acevedo, insistió en la realización del autofocal familiar. “Esto significa revisar las plantas que tengan posibles criaderos de mosquitos, es decir, que almacenen agua, además de los bebederos de perros, de gatos y demás animales. Hasta en las oquedades de las plantas pudiera haber focos de Aedes aegypti”.

El directivo insistió en que, si bien es cierto que la infestación en la provincia se manifiesta menor que en el año anterior, en lo que ha favorecido la disminución de las lluvias con respecto a igual período en 2025, sí se han detectado casos aislados de IgM positiva a dengue.

Cortarle a tiempo las alas a la epidemia

“Se acerca la etapa en que debe incrementarse la infestación por arbovirosis y entre las medidas tomadas está abatizar. Son momentos difíciles en que no hay combustible para fumigar en todos los lugares. Afortunadamente, tenemos 15 bazucas que funcionan mezclando el insecticida con agua y solo un solo litro de gasolina, lo que alcanza para fumigar 40 viviendas en municipios de más densidad de población (Matanzas, Cárdenas, Colón, Jagüey y Jovellanos)”, aseguró.

“El año pasado lo que más nos atacó fue el chikungunya, que en su caso la ventaja es que no repite porque deja inmunidad de por vida. Pero sí vamos a tener todos los años dengue, una enfermedad endémica en el país.

“El hincapié sigue siendo hacia el interior de las viviendas, porque es ahí donde se almacena el agua y en esas aguas limpias es donde el mosquito vive. El llamado es también a sanear los barrios, el entorno familiar, el centro de trabajo.

“Sobre los hospitales, nuestros sitios centinelas mantienen un monitoreo diario. En tiempo de alza de arbovirosis en estas instituciones se destinan un grupo de camas para ingresar este tipo de caso febril y se refuerza lo referente a hidratación parenteral (sueros), aunque siempre la vía oral será la de preferencia. Insistimos en que resulta vital que las personas acudan con prontitud al servicio de salud. Eso evita agravamiento y muertes innecesarias por dengue”.

Lamas Acevedo aseguró que en el caso de los brotes de hepatitis la tendencia es al decrecimiento en la provincia. “Igualmente sucede con la diarreica aguda, que tuvimos en alza en el mes de mayo. La diarrea de este año estuvo asociada a un rotavirus, es decir, una diarrea viral que no agravaba los casos, aunque sí resulta molesta.

“También hemos tenido información de casos respiratorios que comienzan con fiebre y se confunden con dengue o una arbovirosis y terminan en neumonía. Hasta el momento, no han sido graves, ni hemos tenido ingresos por dicha causa, pero sí hay un ligero incremento, no de la respiratoria alta, que es el catarro común, sino de neumonías que han evolucionado de manera favorable”.