Cambio de matriz energética en puntos de Etecsa benefician a pobladores

Como parte del cambio de matriz energética que lleva a cabo la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) para brindar calidad en la prestación de sus servicios a la población, se instalaron este martes ocho paneles fotovoltaicos en el punto ubicado en el reparto Armando Mestre, de la ciudad de Matanzas.

“Las acciones se realizan gracias a una colaboración entre la empresa y una mipyme, que permite la compra de los equipos, junto con su instalación en los puntos determinados”, explicó a periódico Girón, Luis Miguel López Méndez, técnico en telemática.

La instalación de dichos equipos constituye una necesidad ante la actual situación energética que enfrenta el país en consejos populares como el Naranjal, con una afectación de varios meses en los servicios de telecomunicaciones.

López Méndez precisó que este sistema volverá a beneficiar a los pobladores de la telefonía fija y el nauta hogar. Además, hace hincapié sobre el funcionamiento del mismo, pues estará activo aproximadamente en el horario de la mañana y parte de la noche, según las condiciones climatológicas permitan la carga de las baterías.

Otro beneficio resulta la reapertura de la oficina comercial de la zona, la cual estuvo más de cinco meses sin prestar servicios debido a la ausencia del fluido eléctrico.

“Esto significa un avance para el reparto después de estar tanto tiempo incomunicados y haberse planteado tantas veces este problema”, declaró Lázaro Maílan Estacholi Alfonso, delegado de la zona 71 del reparto Armando Mestre.

Estas labores actualmente se encuentran en una primera fase con el montaje de los equipos en las localidades de menor población. Las mismas continuarán según las necesidades de cada territorio para después realizar mejoras en los lugares que lo conlleven. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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