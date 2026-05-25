Estudiante valora esfuerzos de la Universidad de Matanzas

Estudiantes en Universidad de Matanzas. Foto: tomada de la página de Facebook de la Universidad de Matanzas

Lo inesperado devino sinónimo de agradecimiento y el esfuerzo de la Universidad de Matanzas (UM) hay que reconocerlo, sostuvo Maynielis Martínez Fernández, tras concluir el concentrado docente que entre los días 11 y 23 de mayo cercanos acogió a estudiantes de primer y segundo año.

Los cambios siempre asustan, pero a pesar del difícil contexto que atraviesa nuestro país, decidí dar el paso al frente y tras finalizar esta etapa corta, mas necesaria, afirmo sin titubear que fue una de las mejores vivencias en este primer año, expresó la joven residente del poblado de Máximo Gómez.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias Martínez Fernández confesó además, que a la alternativa dispuesta a afianzar conocimientos, fortalecer la relación entre estudiantes y profesores y culminar desde las aulas el curso escolar 2025-2026, le debe experiencias únicas y personas especiales.

No me arrepiento porque estos quince días me regalaron amistades que llevaré conmigo siempre, momentos valiosos en el cuarto de una beca, vivencias dispuestas a cerrar con broche de oro mi primer año de universidad, pero sobre todo queda en el corazón todo el cariño y el compañerismo, refirió.

Resulta importante reconocer el esfuerzo de nuestros profesores, el compromiso de desafiar el reto de trasladarse hacia la Casa de Altos Estudios para impartir las clases de manera presencial, en un campus donde no existe el obstáculo de la falta de fluido eléctrico, sin tener que responder con una pantalla entre nosotros, recalcó.

No somos perfectos, quizás las opciones de alimentación no cumple las expectativas de todos, pero el esfuerzo se vio en cada bandeja segura; no a todos llegó la información debido a lo difícil que resulta comunicarse en estos momentos, pero muchos tuvieron un transporte para llegar a la institución, los retos de la estancia quedaron en un segundo plano porque los que compartimos beca también somos equipo, enfatizó.

Edel Enrique Rivero Cabrera, estudiante de primer año de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, finalizó que su paso al frente será el primero si se diera la oportunidad de regresar nuevamente a la universidad. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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