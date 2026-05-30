Barrida azul en tierras matanceras

Los Leones de Industriales doblegaron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de once carreras por seis para reafirmarse en el liderato de la Liga Élite.

Los Cocodrilos tomaron el mando de las acciones en el propio primer episodio, luego de pisar la goma en tres ocasiones, donde dos de las anotaciones fueron impulsadas por el cuadrangular de José Amaury Noroña.

Industriales recortó diferencias en la parte alta de la segunda entrada, tras par de indiscutibles consecutivos, una jugada de doble robo y un doblete remolcador de Ariel Hecheverría.

En la conclusión de la propia entrada, los yumurinos adicionaron otra carrera, tras aprovechar el descontrol de los serpentineros capitalinos y volvieron a pisar la registradora una nueva ocasión: el cierre de la tercera entrada.

Los discípulos de Guillermo Carmona aprovecharon indiscutibles consecutivos de Roberto Álvarez y Daniel Fernández, seguido de fly de sacrificio de Ariel Hecheverría, para cerrar la pizarra cinco carreras por tres.

José Amaury Noroña se vistió de jonronero por segunda vez en el encuentro en la parte baja del cuarto capítulo para ampliar la ventaja de los reptiles a seis anotaciones por tres.

En el sexto episodio y con la amenaza de la lluvia latente, los azules fabricaron un racimo de cuatro carreras para tomar el mando de las acciones siete carreras por seis.

En la entrada, el alto mando matancero decidió extraer del montículo al abridor yumurino Riquelme Odelín; en su lugar entró a trabajar el derecho Royland Averoff, quien regaló par de boletos consecutivos y fue sustituido por Jennier Álvarez.

Álvarez fue recibido con triple de Ariel Hecheverría, que remolcó dos, y luego el hombre proa de los giraldillos, Carlos Nieto, disparó cohete al jardín derecho para remolcar a Hecheverría desde la antesala.

Los leones volvieron a la carga en el octavo acto, luego de abrir la entrada con biangular de Yasser Julio González, seguido de roling por el cuadro de Yasiel Santoya que posibilitó que Yasser Julio llegara a la antesala.

El alto mando, encabezado por Eduardo Cárdenas, decidió darle boleto intencional a Félix Rodríguez para trabajarle a Roberto Álvarez, estrategia que salió mal, pues Álvarez conectó indiscutible al jardín derecho para remolcar la octava de los leones.

En la conclusión del desafío, el elenco de las letras góticas, sumó otras tres carreras tras aprovechar tres indiscutibles consecutivos de sus bateadores frente al relevista matancero Brian Reyes Cedeño, además de errores del patrullero derecho Brayan Peña y el torpedero Adrián Pérez.

Victoria a la cuenta del relevista industrialista Jordan Williams Bustamante, derrota para Jennier Álvarez y juego salvado para Yunier Batista.

Los saurios emprenderán carretera para enfrentarse del 1al 4 de junio a los Cachorros de Holguín y luego visitarán el parque Julio Antonio Mella para medirse a los Leñadores de Las Tunas.

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