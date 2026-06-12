Regreso al pantano con triunfo incluido

En el regreso a sus predios del Victoria de Girón luego del periplo oriental, los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Cazadores de Artemisa con marcador de nueve anotaciones por seis.

Los discípulos de Yulieski González abrieron fuego en el marcador en la parte alta del tercer episodio, en el que fabricaron dos anotaciones con cuadrangular del refuerzo Harold Vázquez por el jardín izquierdo, con un compañero en circulación.

En la conclusión del capítulo, los campeones de la Serie Nacional 64 amenazaron con inaugurar el casillero de las anotaciones luego de un out, con doble de Yulieski Remón y sencillo de José Amaury Noroña, pero Andrys Pérez bateó para doble play para finalizar la entrada.

En la parte baja del cuarto inning, los Rojos y Amarillos descontaron con vuelacercas de Hanyelo Videt por el jardín izquierdo, con bases limpias para cerrar el marcador dos carreras por una.

Justo a mitad de choque, los yumurinos lograron igualar el marcador tras boletos a Rafael Álvarez y Yulieski Remón, una conexión por el infield de José Amaury Noroña con la que forzaron en la intermedia a Remón, pero a la hora de la devolución a la inicial hubo un error que posibilitó que Rafael Álvarez entrara desde la antesala.

En la propia entrada, los reptiles tomaron el mando del desafío luego de un robo de bases del propio Noroña, base por bolas a Andrys Pérez y una línea de Eduardo Blanco que impactó en el lanzador artemiseño y se desvió al campo corto para permitir que Noroña pisara la registradora.

Tras el impacto, el abridor de los Cazadores no pudo continuar en el desafío y en su lugar entró a trabajar Israel Sánchez, quien fue recibido con sencillo impulsor de Hanyelo Videt.

Los saurios continuaron la fiesta ofensiva y añadieron otras dos carreras con biangular remolcador del experimentado Yariel Duque y luego el antesalista Luis Ángel Sánchez disparó línea de hit al jardín derecho para abrir el marcador siete por dos.

En el sexto acto los matanceros añadieron otras dos anotaciones tras aprovechar, indiscutible de Rafael Álvarez, pelotazo a Yulieski Remón, base por bolas intencional a Andrys Pérez y cañonazo remolcador de Eduardo Blanco.

En el llamado inning de la suerte la dirección matancera decidió enviar al montículo al relevista Luis Manuel Hernández en sustitución del abridor Yoandro Daudinot.

Luis Manuel dominó la entrada sin contratiempos con dos bateadores retirados por la vía de los strike y el tercero elevando al jardín derecho.

Entre octavo y noveno desfilaron por el montículo matancero Brian Reyes Cedeño, Sahiel Cruz y Yadier Garay en busca de cerrar las acciones en favor de Matanzas, que vio como una ventaja de siete carreras se vio reducida a solo tres entre la ineficiencia del relevo y errores defensivos.

El abridor matancero Yoandro Daudinot se apuntó la victoria y salida de calidad con faena seis entradas completas, en las que permitió dos anotaciones, toleró cinco indiscutibles, con tres ponches y tres bases por bolas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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