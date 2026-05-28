Victoria de los leones en el pantano

Los Leones de Industriales, apoyados por la lluvia, derrotaron a los Cocodrilos de Matanzas con marcador de seis anotaciones por dos.

Los giraldillos tomaron el mando de las acciones en la parte alta de la segunda entrada, tras un cuadrangular de Carlos Nieto, quien encontró dos corredores en circulación.

En esta entrada resultó expulsado el abridor matancero Sahiel Cruz, tras un intercambio un poco acalorado con algunos aficionados que lo increparon.

En su lugar entró a trabajar el derecho Jennier Álvarez, quien fue recibido con cañonazo al jardín central de Jhonatan Brindon, que sirvió para adicionar otra carrera y ampliar la ventaja a 4 por 0.

Industriales añadió otras dos anotaciones al principio del tercer inning, tras sencillos consecutivos de Félix Rodríguez, Roberto Álvarez y una conexión de Daniel Fernández, que le hizo un extraño al patrullero Hanyelo Videt y permitió que entraran Rodríguez y Álvarez.

Los Cocodrilos descontaron dos anotaciones en la conclusión del cuarto episodio, producto del cuadrangular del máscara Andrys Pérez con un compañero en circulación.

El segundo tercio del encuentro fue sorteado por los relevistas de ambos conjuntos sin muchas dificultades para mantener el marcador con ventaja de cuatro anotaciones.

Victoria a la cuenta del veterano Alain Sánchez, quien trabajó por espacio de cinco entradas en las que permitió apenas dos anotaciones y le conectaron cinco indiscutibles.

El descalabro fue a las estadísticas del abridor yumurino Sahiel Cruz, quien soportó cuatro anotaciones limpias en uno y dos tercios de actuación en los que le conectaron tres indiscutibles, entre ellos un cuadrangular.

Matanzas suma su tercera derrota de manera consecutiva y ahora exhibe un balance de siete triunfos y 13 descalabros para permanecer en el sótano de IV Liga Élite del Béisbol Cubano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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