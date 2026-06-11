Cocodrilos en su última presentación en casa

Luego del reajuste en el calendario competitivo de la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol en Cuba, en la que no se desarrollaron los últimos dos juegos frente a los Leñadores de Las Tunas, los Cocodrilos de Matanzas enfrentarán, a partir de hoy, su último compromiso de la competencia en el estadio Victoria de Girón.

Los discípulos de Eduardo Cárdenas serán anfitriones de los Cazadores de Artemisa, elenco con el cual, en la primera vuelta de la lid, perdieron tres desafíos consecutivos y suspendieron el cuarto juego de la subserie como consecuencia de las lluvias.

La subserie quedó dispuesta de la siguiente manera para recuperar ese último juego suspendido: en la jornada de hoy será un solo encuentro a nueve entradas, a partir de las 2:00 pm; mañana doble juego a partir de las 10:00 am; sábado y domingo partidos a nueve entradas en el horario normal.

Los campeones de la Serie Nacional 64 tienen muy pocas opciones de clasificar a los play off del torneo veraniego, cuando solo restan nueve encuentros para que concluya la fase clasificatoria. A la novena occidental solo le sirve ganar y que sus rivales comiencen a dividir entre ellos para tener alguna posibilidad.

El apoyo del jugador número 10, en el coloso yumurino, será vital para respaldar a los saurios en el tramo final del torneo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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