Cocodrilos se hunden en el pantano

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron por tercera ocasión consecutiva ante los Leones de Industriales, en esta ocasión con pizarra de nueve anotaciones por cuatro.

Industriales tomó el mando de las acciones en el propio primer episodio tras fabricar un racimo de cuatro anotaciones frente a los envíos del abridor matancero Sammy Benítez.

Matanzas recortó diferencias en la conclusión de la segunda entrada, luego de un cuadrangular de Brayan Peña que remolcó desde la inicial a Luis Ángel Sánchez, quien había entrado en circulación producto de un indiscutible al jardín central.

Los Cocodrilos añadieron otras carreras en la propia entrada para cerrar el marcador cuatro anotaciones por tres, producto de una conexión por el cuadro de Yulieki Remón.

En el tercer inning, los dirigidos por Guillermo Carmona añadieron tres anotaciones para retomar la diferencia de cuatro carreras y hacer saltar del montículo al abridor yumurino Sammy Benítez.

En el cuarto acto, los giraldillos continuaron con su ímpetu ofensivo y pisaron la registradora en una ocasión para ampliar la diferencia a ocho carreras por tres.Justo a mitad de choque, los campeones de la Serie Nacional 64 sumaron otra rayita para maquillar un tanto el marcador que en ese momento favorecía a los azules, ocho carreras por cuatro.

En el sexto inning, el slugger capitalino Yasser Julio González despachó su cuadrangular 100 en torneos nacionales para colocar cifras definitivas en el marcador del estadio Victoria de Girón.Derrota a la cuenta de Sammy Benítez, quien tuvo una efímera labor de dos y un tercio en la que le fabricaron siete anotaciones, todas limpias, y regaló cuatro boletos.

El triunfo correspondió al abridor industrialista Carlos Cuesta, quien trabajó por espacio de seis capítulos completos, en los que toleró cuatro carreras y le conectaron un cuadrangular.

Con el descalabro, los reptiles suman su tercera derrota en la miniserie, la quinta frente a los Leones y pierden su primer pareo particular de la Liga Élite.