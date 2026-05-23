Fijan para el 28 de mayo la segunda convocatoria a la prueba de aptitud de Periodismo

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana anunció la realización de la segunda convocatoria de las pruebas de aptitud para la carrera de Periodismo, prevista para el jueves 28 de mayo.

Pueden participar tanto los estudiantes de 11no interesados en matricular en el Colegio Universitario, como los de 12mo que van directo al primer año de la carrera. En ambos casos, después de cumplir con el Servicio Militar General.

La prueba constituye un requisito indispensable para optar por el ingreso a la mencionada especialidad, cuya demanda histórica supera las plazas disponibles en cada período lectivo.

Las pruebas de aptitud evalúan habilidades de redacción, comprensión de textos, actualidad informativa y capacidad crítica, competencias esenciales para la formación de los futuros profesionales del periodismo en la isla.

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