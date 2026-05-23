Cocodrilos domestican al rey de la selva en el Latino

En el primer juego del doble planificado en el estadio Latinoamericano entre los Cocodrilos de Matanzas y los Leones de Industriales, los reptiles se llevaron el gato al agua, con marcador de siete carreras por una.

Los saurios abrieron el marcador en el propio primer inning luego de un triple del hombre proa Aníbal Medina, seguido de una conexión por el infield del segundo madero Rafael Álvarez.

Los abridores de ambos conjuntos lograron dominar, sin contratiempos, las entradas dos y tres y mantener la pizarra del coloso del Cerro por diferencia mínima.

Los azules igualaron el partido en la conclusión del cuarto capítulo con tres indiscutibles, entre ellos uno de Jhonatan Brindon, que trajo desde la antesala a Yasser Julio González.

En el séptimo acto, Matanzas fabricó un racimo de seis anotaciones producto de errores en la defensiva del elenco capitalino, sumado con el poco dominio de sus serpentineros.

Victoria a la cuenta del abridor matancero Sammy Benítez, quien trabajó por espacio de siete entradas, en las que permitió una carrera limpia, le conectaron seis indiscutibles, ponchó a cinco bateadores y no regaló boletos.

Como curiosidad del encuentro, el jugador de cuadro Yasser Julio González entró a trabajar en el noveno episodio en rol de relevo y retiró la entrada con dos ponches, sus primeros en el béisbol de primera categoría en Cuba.

Los saurios suman su segunda victoria consecutiva, luego de salir airosos en su último compromiso frente a los Leñadores de las Tunas.

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