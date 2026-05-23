Política

Ratifican CTE Guiteras su compromiso patriótico

Foto del avatar 23 de mayo de 2026 0 comment
CTE Antonio Guiteras. Foto Raúl Navarro

Los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras ratificaron en reciente acto su compromiso con la Revolución y el comandante Raúl Castro, en respuesta a las acusaciones formuladas contra el General de Ejército por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Si bien nuestro frente consiste en esforzarnos por mantener una generación eléctrica, una planta funcionando, como todos los días, no dudaremos en cambiar de trinchera si así fuera necesario”, manifestó Román Pérez Castañeda, director general del centro.

Obreros e ingenieros expresaron su rechazo a este punto de inflexión en las hostilidades del mandato Trump hacia la soberanía y el destino de la nación cubana, así como su disposición al pleno respaldo patriótico en caso de una agresión militar.

“Que Raúl haya sido calumniado de esa manera representa una afrenta inadmisible”, expresó Frank González Rodríguez, de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas. “Y que eso ocurra nos lleva a reafirmar nuestra disposición a dar la vida por la tierra en que nacimos”.

“Las acusaciones contra Raúl muestran los sucios intereses del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano, buscando cualquier excusa para desestabilizarnos, pero no lo lograrán. Estamos con Raúl y la Revolución Cubana”, agregó Jesús Echevarría Pez, jefe de Planta.

Asimismo, en un análisis más global del asunto, hizo referencia a la naturaleza hegemónica que preside todo esto y para la cual nuestro país constituye un objetivo más: “No es una cuestión solo de Cuba: es que está pasando con Cuba como podría pasar, y ha pasado, con otros lugares del mundo. Quieren dominarnos, pero de nosotros depende no dejarnos vencer”.

Fundada en marzo de 1988, la CTE Guiteras constituye el bloque energético de mayor aporte al país, reconocido por la capacidad, la entrega y el valor de su capital humano hasta en las circunstancias más adversas.

Lea también

Recibe Orquesta Failde premio en los Cubadisco 2026

Recibe Orquesta Failde premio en los Cubadisco 2026

Ira de los mosquitos

Ira de los mosquitos. Foto: Raúl Navarro González

Recomendado para usted

Hermanos al Rescate: ¿Cómo se gestó la provocación del 24 de febrero?

Hermanos al Rescate: ¿Cómo se gestó la provocación del 24 de febrero?

Condena Consejo de Estado infame acusación contra el Líder de la Revolución Cubana. Foto: Web de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Condena Consejo de Estado infame acusación contra el Líder de la Revolución Cubana

El General de Ejército Raúl Castro. “A 95 años de su nacimiento, es nuestro ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución”.

Convocan en La Habana a gran Tribuna Antimperialista

Foto del avatar

Sobre el autor: José Alejandro Gómez Morales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *