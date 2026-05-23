Ratifican CTE Guiteras su compromiso patriótico

Los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras ratificaron en reciente acto su compromiso con la Revolución y el comandante Raúl Castro, en respuesta a las acusaciones formuladas contra el General de Ejército por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Si bien nuestro frente consiste en esforzarnos por mantener una generación eléctrica, una planta funcionando, como todos los días, no dudaremos en cambiar de trinchera si así fuera necesario”, manifestó Román Pérez Castañeda, director general del centro.

Obreros e ingenieros expresaron su rechazo a este punto de inflexión en las hostilidades del mandato Trump hacia la soberanía y el destino de la nación cubana, así como su disposición al pleno respaldo patriótico en caso de una agresión militar.

“Que Raúl haya sido calumniado de esa manera representa una afrenta inadmisible”, expresó Frank González Rodríguez, de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas. “Y que eso ocurra nos lleva a reafirmar nuestra disposición a dar la vida por la tierra en que nacimos”.

“Las acusaciones contra Raúl muestran los sucios intereses del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano, buscando cualquier excusa para desestabilizarnos, pero no lo lograrán. Estamos con Raúl y la Revolución Cubana”, agregó Jesús Echevarría Pez, jefe de Planta.

Asimismo, en un análisis más global del asunto, hizo referencia a la naturaleza hegemónica que preside todo esto y para la cual nuestro país constituye un objetivo más: “No es una cuestión solo de Cuba: es que está pasando con Cuba como podría pasar, y ha pasado, con otros lugares del mundo. Quieren dominarnos, pero de nosotros depende no dejarnos vencer”.

Fundada en marzo de 1988, la CTE Guiteras constituye el bloque energético de mayor aporte al país, reconocido por la capacidad, la entrega y el valor de su capital humano hasta en las circunstancias más adversas.

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