Desarrollan juicio ejemplarizante por delito de robo con violencia

Durante la realización del quinto ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegales, las drogas e indisciplinas sociales, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas celebró, este 19 de mayo, el juicio oral y público de la causa 10 de 2026 por un delito de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas.

En ella, fueron enjuiciados tres ciudadanos, que, mientras se hallaban en el interior de una vivienda en el poblado de Máximo Gómez, en el municipio de Perico, para apoderarse de bienes de valor que allí se encontraban, al ser sorprendidos por uno de sus moradores, lo agredieron y le ocasionaron múltiples lesiones corporales.

La Fiscalía solicitó para los acusados condenas de 10, 17 y 20 años de privación de libertad respectivamente, según la responsabilidad e implicación en el hecho delictivo, conforme a lo estipulado en los artículos 34.1, 42.1 y 59.1 del Código Penal.

Además, solicitó una indemnización para la esposa de la víctima por gastos de curación y transporte ocasionados a partir de las lesiones provocadas a su esposo durante el suceso delictivo.

El Tribunal, entendió los hechos narrados como constitutivos de un delito de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas en grado de tentativa, acorde a la calificación ofrecida por la Fiscalía y luego de deliberar le impuso a dos de los acusados las penas de 15 años de privación de libertad a cada uno, así como la de 10 años de privación de libertad al tercero, con las sanciones accesorias correspondientes de privación de derechos, prohibición migratoria. Se dispuso también la responsabilidad civil para todos los sancionados de indemnización por los daños y perjuicios causados a la víctima.

En la tramitación del proceso y en el acto de juicio oral se cumplieron las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso consagrados en la Constitución de la República y la Ley del Proceso Penal.

En el juicio oral, que se celebró de manera ejemplarizante, participaron miembros de las organizaciones de la sociedad civil que residen en la comunidad.

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