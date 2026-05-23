Contar con Sacha: imprescindible encuentro de narradores en Matanzas

Este evento era necesario para tomarle la temperatura a la narrativa joven y juntarnos de un lado y del otro, expresó hoy Karla Flores, invitada al evento de narradores Contar con Sacha, que llegó a su jornada final en la ciudad de Matanzas.

Flores, escritora y comunicadora de la sección de literatura de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba nivel nacional, reconoció que fue hermoso ver que las semillas que sembró Francisco López Sacha germinan en un gremio literario de la isla.

Maylan Álvarez Rodríguez, periodista y editora que guió el espacio Dorado Mundo, lectura de textos que marcó la jornada final del encuentro de narradores Contar con Sacha, también tuvo a bien decir: siempre se habla de Matanzas como una ciudad poética pero también es la narrativa un espacio que puede tener su pedestal.

Fue un espacio dinámico donde varias generaciones construyeron las lecturas y se ve en los más jóvenes esas ansias de literatura; puedo decir que por eso es imprescindible Contar con Sacha, apreció Álvarez Rodríguez.

El evento en su jornada final incluye, en el Museo Farmacéutico, la premiación del concurso de minicuentos El que va con la luz, con cerca de cincuenta obras presentadas a pesar de la premura en la convocatoria.

Involucradas en esta iniciativa de desarrollar un encuentro de narradores en Matanzas estuvieron Ediciones Matanzas como anfitriona, la Casa de la Memoria Escénica, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la Unión de Escritores y Artistas y otras instituciones y centros culturales dentro de la ciudad.