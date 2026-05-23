Unión Eléctrica prevé una afectación superior a los 1900 MW para el horario pico de este sábado

La Unión Eléctrica informa en su parte habitual que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1898 MW a las 21:40 horas.

Entre tanto, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3396 MWh, con 550 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Agrega que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1310 MW, la demanda 2730 MW con 1454 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Habana, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

En tanto, las limitaciones en la generación térmica son de 509 MW.

La entidad adelanta que para la hora pico se estima una disponibilidad de 1310 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1890 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1920 MW en este horario.

(Con información de la UNE-MINEM)