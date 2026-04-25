Educación

Convocan a examen de captación para la carrera de Periodismo en Cuba

25 de abril de 2026 0 comment
La Dirección General de Pregrado del Ministerio de Educación Superior convocó al examen de captación para el ingreso a la carrera de Periodismo

La Dirección General de Pregrado del Ministerio de Educación Superior convocó al examen de captación para el ingreso a la carrera de Periodismo, que se realizará el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 a.m. en todas las provincias del país.

Según la información oficial, podrán presentarse estudiantes de 12mo. grado interesados en cursar la carrera, quienes deberán manifestar su disposición a cumplir el Servicio Militar Activo durante un año antes de incorporarse en el curso académico 2027-2028.

De manera simultánea, se examinarán estudiantes de 11no. grado que aspiren a ingresar al Colegio Universitario de Periodismo en el curso 2026-2027. Para optar por esta modalidad, los aspirantes deberán cumplir requisitos académicos específicos: obtener más de 90 puntos en Español, Historia de Cuba y Cultura Política, así como un promedio general superior a 85 puntos.

El proceso de inscripción se desarrollará en los propios preuniversitarios hasta el 8 de mayo, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos. Posteriormente, los centros deberán entregar los listados de aspirantes a las Comisiones Provinciales de Ingreso antes del 13 de mayo.

El examen será elaborado y enviado por el centro rector, la Universidad de La Habana, a través de las estructuras provinciales. Las sedes de aplicación se definirán de conjunto entre las universidades y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes.

Cada sede contará con responsables designados tanto por la universidad como por la UPEC, mientras que los departamentos de Periodismo de las instituciones de educación superior tendrán a su cargo la calificación de los exámenes y la conducción del resto del proceso de ingreso, en coordinación con las comisiones provinciales.

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