APARTADO 1433: Cuando los escombros ruedan…

La imagen fue tomada después de la solución a la problemática de la acumulación de los escombros, el círculo rojo señala el lugar donde se acumulaban. Foto: René Hernández Aise

Una vez más regresa a esta sección el vertimiento indiscriminado de escombros en la calle y la ya habitual demora en su evacuación. Lo describe con profunda preocupación la asidua lectora de nuestro Apartado 1433: Milagros Rodríguez, vecina de la calle San Diego, No. 11703, entre San Francisco y San Juan Bautista, Pueblo Nuevo, Matanzas.

“Le cuento muy a mi pesar, que ya hace casi tres meses se mantienen los escombros en la cuadra, provenientes de una obra constructiva estatal asumida por la Empresa de Construcciones del Poder Popular (Emcons). El área se ha convertido en un común vertedero, obstruyendo totalmente el paso del agua por la cuneta, lo cual ocasiona la putrefacción del líquido.

“Rompen y botan y nada de recogida. En cualquier momento las lomas de piedra alcanzan el tamaño de una persona de alta estatura. Desbarataron, incluso, los muros colindantes con las casas. Tampoco resanan ni sellan paredes. La suciedad y el polvo afectan a personas alérgicas. Agradeceríamos muchísimo que se atendiera esta situación”.

He aquí la respuesta de Dailyn Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Michel León Rodríguez, intendente de ese Órgano de Gobierno, quienes indicaron a especialistas de la dirección de Patrimonio Cultural la visita al sitio de referencia.

Manifiestan en el breve informe que, en efecto, comprobaron que los escombros provenían de la demolición ejecutada por la Emcons en el antiguo local de la Empresa de Gastronomía Especializada, que pretenden convertir ahora en viviendas.

“En días posteriores a la visita, y tras el llamado de atención, no a los vecinos, como erróneamente se escribió, sino a los infractores estatales, sanearon la zona, quedando solucionado el planteamiento que otorga razón a la remitente, quien fue representada en el acta de conformidad por Caridad Rodríguez, su mamá.

La imagen fue tomada después de la solución a la problemática de la acumulación de los escombros. Foto: René Hernández Aise

Confiamos en la responsabilidad de cuantos deben evitar que estos problemas recalen nuevamente a esta sección.

Orientada sobre cómo adquirir medicamentos

Zulema Omar Viera, residente en el edificio 45, en Gelpi, municipio de Matanzas, plantea su desacuerdo con asuntos burocráticos que han impedido la compra de sus medicamentos en la farmacia de la zona.

Explican en su respuesta Rogert Sierra Cruz, director de la Unidad Empresarial de Base de Ópticas y Farmacias; y Clairé Martínez Carmenate, administradora de la unidad 41720, que la referida paciente no posee dirección particular en esta provincia y, según lo establecido, tiene derecho a adquirir los fármacos solo el primer mes de estancia en el lugar. “La doctora del consultorio médico de la familia puede dar fe de lo antes mencionado”, aclaran.

Durante la visita al domicilio de la remitente explicaron acerca de su inclusión en el sistema de la Tarea Automatizada, que se implementa en las farmacias, aún en proceso, lo cual le favorece la compra de hidroclorotiazida y amlodipino mediante su tarjeta de control, por el momento. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también