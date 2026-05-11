Muchos yumurinos aún recuerdan aquellos comentarios surgidos en la década de 1980 referidos a un extraño “reptil prehistórico”, atrapado en los alrededores de la ciudad de Matanzas, para unos en la Loma del Pan y para otros en Risco Alto.

En realidad, en marzo de 1980, Juan Herrera, Miguel Ángel García y Vladimir Hernández, vecinos de la barriada de La Playa, recorrían en horas de la noche las elevaciones que bordean la urbe por la zona de El Naranjal.



Los cazadores avanzaban sigilosamente, cuando uno de sus perros se introdujo en una pequeña cueva y poco después retornó aullando y perseguido por un gran animal que se les abalanzó y mordió una de las linternas.

Pasado el susto, capturaron al atacante, que resultó ser una iguana de más de un metro de largo. Trasladada al domicilio de Miguel Ángel y una vez divulgada la noticia, desfilaron por su morada cientos de curiosos.



El mayor lagarto de Cuba, la iguana (Cyclura nubila), es un reptil herbívoro que puede medir hasta 1.85 metros y habita zonas pedregosas, por lo general cercanas a las costas.



Perseguida por su deliciosa carne y amenazada de extinción, se reportan grandes ejemplares en Ciénaga de Zapata y cayos del archipiélago. (Ilustración: Carlos Junior Hoyos) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)



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