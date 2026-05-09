Universidad de Matanzas: La solidaridad con Cuba se materializa de diferentes maneras 

Miembros de la Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara, compuesta en su mayoría por jóvenes canadienses, intercambiaron en la mañana de este viernes con estudiantes de la Universidad de Matanzas.

El encuentro sirvió para acercar a los visitantes a la realidad de una nación como Cuba y visibilizar las diferentes cuestiones que atañen a la enseñanza en la nación caribeña.

La actividad devino espacio propicio para el debate en torno a temas como el desarrollo académico de la universidad, los distintos programas de estudios que componen las carreras y la implicación social de la academia yumurina.

Otros elementos que centraron la actividad fueron visibilizar las afectaciones que trae consigo el bloqueo norteamericano a la educación de la mayor de las Antillas.

La rectora de la casa de altos estudios matancera, Leyda Finalé de la Cruz, señaló las bondades de un sistema educacional como el cubano, en el que se le garantiza acceso a la educación gratuita a todas las personas.

De igual modo, la directiva expresó que en nuestro país todos los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a estudios universitarios y, una vez graduados, cuentan con una plaza laboral para trabajar y la posibilidad de superarse.

Los miembros de la brigada se unieron al respaldo a la libertad y la soberanía del mayor archipiélago caribeño mediante la firma de la campaña Mi Firma por la Patria.

En un contexto donde cada vez se recrudece la política hostil de la actual administración de la Casa Blanca, la solidaridad con Cuba se hace latente de diversas maneras.