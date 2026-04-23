"Mi firma por la patria": desde el reposo forzado, Yunior moviliza a su comunidad.

El reposo casi obligado tras una operación por fracturas múltiples de rótula no fue impedimento para que el delegado Yunior Velázquez Santana hiciera posible, junto a otros electores, cederistas y núcleos de jubilados, la convocatoria del movimiento «Mi firma por la patria» en la Circunscripción 4 del Consejo Popular Peñas Altas.

Afirma desde su hogar: «Este proceso si es necesario, es primordial. Interrumpí el proceso de reposo y firmé!».

Esta iniciativa facilita la participación a aquellos vecinos que no puedan firmar por algún motivo en sus centros de trabajo o estudio, a los jubilados o a quienes no tienen vínculo laboral. También es posible llevar las planillas a la casa de quien lo solicite y para quien el traslado hacia la bodega Desembarco del Granma —lugar destinado en esta ocasión para esta acción de compromiso por la paz— sea un impedimento. Los que allí asistan dejarán plasmadas la firmeza y la disposición a defender la soberanía de la patria. Decenas de vecinos han respondido ya, muchos de ellos adultos mayores que agradecen poder firmar cerca de sus casas.

Velázquez Santana asegura que este proceso tiene una importancia capital en la actualidad, dada la campaña mediática a la que está sometido nuestro país. Sirve, además, para demostrar que los cubanos de esta Isla y los patriotas que aman a nuestro país y están lejos estamos dispuestos a luchar y dar nuestra sangre por la paz. Y todo ello, mientras su rótula aún se recupera. Porque para él, la patria también se defiende con una firma y con el ejemplo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también