Paneles solares devuelven vitalidad a servicios esenciales en el policlínico Octavio de la Concepción

En medio de las complejidades provocadas por la contingencia energética que enfrenta el país, el policlínico Octavio de la Concepción apuesta por soluciones sostenibles para garantizar la atención médica a la población. La instalación de paneles solares en la institución ha permitido reorganizar y mantener activos varios servicios imprescindibles, beneficiando directamente a pacientes de Unión de Reyes y comunidades cercanas.

Gracias a una estrategia diseñada por el equipo administrativo y técnico del centro, encabezado por su director, Yusbel Pita Marreto, hoy se logra mantener funcionando áreas vitales que durante largos períodos se vieron afectadas por las interrupciones eléctricas. El directivo destacó que el proceso implicó análisis estructurales, planificación y una distribución organizada de las cargas energéticas disponibles.

“Nos sentamos junto al equipo de mantenimiento y evaluamos las prioridades. La meta principal fue garantizar aquellos servicios más sensibles y necesarios, sobre todo los vinculados a urgencias y al Programa Materno Infantil”, explicó Pita Marreto.

Entre las prestaciones respaldadas en la actualidad, por el sistema fotovoltaico, sobresale el servicio de ultrasonido, considerado esencial para el seguimiento de embarazadas y pacientes con diferentes patologías. También permanecen activos el electrocardiograma, el laboratorio clínico de urgencias y áreas fundamentales dentro del cuerpo de guardia.

El laboratorio realiza estudios indispensables como leucogramas, análisis de orina y serologías, mientras que el electrocardiograma permite actuar con rapidez ante emergencias cardiovasculares. Todo ello contribuye a ofrecer diagnósticos más certeros y una respuesta médica inmediata en un municipio extenso y distante de la cabecera provincial.

Otro de los servicios fortalecidos es la atención estomatológica de urgencia, habilitada mediante un sillón móvil alimentado por el sistema solar. Asimismo, el área de atención al pie diabético recibió iluminación especializada, en aras de garantizar mejores condiciones durante las curas y tratamientos médicos.

El director del policlínico señaló, además, que el consejo de dirección estableció horarios organizados para optimizar el funcionamiento de los paneles solares y evitar sobrecargas. Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde se concentran varios de los servicios priorizados, permitiendo aprovechar al máximo su capacidad energética.“Estamos muy comprometidos con este sistema porque realmente ha permitido mantener servicios vitales y darle respuesta a la población. El seguimiento constante y el trabajo colectivo han sido claves para que todo funcione correctamente”, aseguró Yusbel Pita Marreto.

La incorporación de energía renovable no solo fortalece la estabilidad de la institución sanitaria, sino que también representa una alternativa estratégica para sostener la calidad asistencial en tiempos complejos. En el policlínico Octavio de la Concepción, la innovación y el compromiso continúan convirtiéndose en herramientas esenciales para cuidar la salud del pueblo.