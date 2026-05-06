Solidaridad rusa llega a Hospital Materno de Matanzas

El 5 de mayo, el Embajador de Rusia en Cuba, Víctor Koronelli, realizó una visita de trabajo a la provincia de Matanzas, donde se reunió con la Gobernadora Marieta Poey.

En el marco del programa de la visita, en el Hospital Materno José Ramón López Tabrane se llevó a cabo una ceremonia de entrega de un lote de medicamentos preparados por el Gobierno de San Petersburgo por indicación del Gobernador Aleksandr Beglov y ciudadanos de la ciudad en muestra de solidaridad con Cuba.

Embajador Víctor Koronelli: “Es un gran honor de estar en el Hospital Ginecobstétrico José R. López Tabrane y poder conocer el noble trabajo de los médicos matanceros que en el contexto del recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. que afecta tanto el sector de salud del país, siguen salvando las vidas de las madres cubanas y sus hijos”.

El Embajador Víctor Koronelli también leyó una carta de agradecimiento dirigida a los médicos matanceros por parte de un residente de San Petersburgo que fue operado en el hospital pediátrico local en 2017.