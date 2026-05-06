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Escoba yumurina en el arranque de la Liga Élite

6 de mayo de 2026 0 comment
Escoba yumurina en el arranque de la Liga Élite

El debutante mentor Eduardo Cárdenas cerró su primera subserie al frente de los Cocodrilos de la mejor manera posible.

Una victoria en el último desafío frente a los Huracanes de Mayabeque con marcador de 5 anotaciones por 3 certificó el pase de escoba de los discípulos del otrora antesalista.

Los abridores en el cuarto compromiso, Albert Valladares por Mayabeque y Sahiel Cruz por Matanzas, escenificaron un duelo a ceros durante el primer tercio del choque.

En la apertura de la cuarta entrada, los discípulos de Osmel Cordero descifraron los envíos del serpentinero local y lograron fabricarle la primera raya del cotejo.

Los Huracanes adicionaron otras dos carreras en el sexto capítulo para abrir la diferencia a tres, pero los yumurinos comenzaron a labrar la remontada en la conclusión de la propia entrada, cuando se combinaron base por bolas a José Noroña, seguido de cañonazo de Hanyelo Videt y cohete remolcador del noveno en el orden ofensivo Juan Miguel Martínez.

Los saurios, acostumbrados a responder bajo presión, activaron el plan remontada en la séptima entrada y lograron fabricar un racimo de tres anotaciones para darle vuelco al marcador.

La victoria en el compromiso correspondió al refuerzo Carlos Michel Benavides; se llevó el éxito con sólida actuación en rol de relevo de dos y un tercio, donde permitió apenas un indiscutible sin carreras, mientras su coterráneo Yanielquis Duardo se anotó el salvamento.

En materia ofensiva, los rojos y amarillos superaron por cuarta fecha consecutiva la decena de indiscutibles, con destaque para Hanyelo Videt, quien se fue en el compromiso de 3-2 con una base por bolas y una carrera impulsada.

El noveno madero, Juan Miguel Martínez, también destacó madero en ristre con dos sencillos en cuatro oportunidades y un nuevo remolque a su cuenta personal.

Al igual que en la Serie Nacional, el trabajo físico en arena está dando resultados sobre la grama, pues se ve a los jugadores pegándole fuerte a la bola y desplegando la velocidad en función de la ofensiva, todo a partir del trabajo realizado en el período precompetencia.

Una nota halagüeña para el pitcheo radica en que los refuerzos han comenzado a aportar a las expectativas que se tienen de ellos y que un consagrado como Yanielquis Duardo está encontrando su forma deportiva.

El relevista espirituano tiene todo consigo para convertirse en el cerrador de Matanzas y suplir la salida de Armando Dueñas, principal baluarte para los rojos en estos menesteres durante el clásico doméstico.

Otros aspectos a ponderar pensando en el venidero compromiso frente a los Cachorros de Holguín recae en que el pitcheo no debió excederse, por lo que todas las piezas estarán frescas para el compromiso frente a los sabuesos, quienes marchan penúltimos de la liga con saldo de una victoria y tres derrotas.

Matanzas tiene de su parte el factor de la localía y el momento de forma que viven varios de sus atletas de cara al enfrentamiento ante el elenco revelación de la contienda 64.

Una barrida en su primera presentación ubica a los reptiles en una muy buena posición, de cara a la continuación del campeonato donde el objetivo primario pasa por conseguir el título.

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Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

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