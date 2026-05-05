Matanzas mantiene invicto en Liga Élite del béisbol cubano 

Con una feroz ofensiva de 14 inatrapables, los Cocodrilos de Matanzas sumaron su tercer éxito en igual número de presentaciones en la cuarta edición de la Liga Élite.

Los pupilos del debutante mentor Eduardo Cárdenas doblegaron a los Huracanes de Mayabeque con marcador de 12 anotaciones por 5 y destaque para Hanyelo Videt, quien ligó en el compromiso de 4-3, con un triple, una base por bolas y tres remolques.

Los Saurios inauguraron el marcador en la primera entrada, donde fabricaron dos anotaciones: una producto de un wild pitch, del abridor mayabequense Osniel Basulto, y otra remolcada por el quinto madero Eduardo Blanco.

Los rojos volvieron a la carga en la conclusión del segundo episodio, en el que un cuadrangular de Aníbal Medina, con dos en base amplió la diferencia a cinco anotaciones y decretó la extracción de Basulto de la lomita.

En auxilio del abridor visitante entró el diestro Alyancer Álvarez, quien en dos y un tercio de labor no permitió libertades a la ofensiva de Matanzas.

Dos racimos de cuatro y tres carreras, entre sexto y séptimo capítulo, terminaron de inclinar el desafío a favor de Matanzas, que quebró su anterior registro en subseries inaugurales en estas lides de dos triunfos consecutivos.

Por los derrotados sobresalieron a la ofensiva Jeison Martínez de 5-4 con dos anotadas y Yoasán Guillén de 3-2 con un cuadrangular, una impulsada y dos anotadas.

La victoria desde el montículo correspondió a Sammy Benítez, con un sólido trabajo monticular durante 5 entradas, mientras que Luis Manuel Hernández y Noelvis Entenza se encargaron de trabajar el resto del desafío.

Mañana ambos conjuntos se enfrentarán nuevamente en el cuarto juego de la subserie a partir de las dos de la tarde en el estadio Victoria de Girón.