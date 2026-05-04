Cocodrilos invictos en la Liga Élite

Cuando todo parecía sentenciado, los Cocodrilos dieron vuelta al marcador por segundo día consecutivo en este inicio de la Liga Élite del Béisbol Cubano en su cuarta edición.

Con marcador de 8 carreras por 7 lograron borrar, a base de bateo oportuno, la ventaja de Mayabeque en las postrimerías, con un racimo de 4 anotaciones en el octavo episodio.

El juego fue a los números del jovencito Roilán Averohff (1-0) y juego salvado para Yadier Garay, quienes combinaron su talento para frenar la ofensiva rival que estaba minando las posibilidades de vencer.

Una vez más asistió gran cantidad de público, y a pesar de la lluvia, que detuvo las acciones en par de ocasiones fue un partido interesante y animado, aunque con varios errores que incluso, sin tenerse en cuenta en las estadísticas desluce el espectáculo.

Esta vez se destacaron madero en ristre Andrys Pérez, Rafael Álvarez, Yulieski Remón, Eduardo Blanco y José Amaury Noroña, quienes impulsaron las carreras con tacto y paciencia en el home plate. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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