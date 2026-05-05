De manera virtual FITCuba 2026 expondrá potencialidades de Varadero

Del 7 al 9 de mayo, de manera virtual y con un día de Gran Público se celebrará la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026) dedicada al balneario de Varadero, evento donde se expondrán las novedades del destino de sol y playa.

El evento, que por primera vez se desarrollará de manera virtual, agrupará a profesionales del sector turístico de Cuba y el mundo, turoperadores, aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias de viajes y medios especializados que se conectarán para intercambiar experiencias, presentar novedades, fortalecer alianzas y descubrir oportunidades que ofrece Cuba como Destino.

Según confirmó a Girón Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo “hemos decidido hacer una feria virtual donde ya hay una participación voluminosa, y tal vez superamos a las ediciones que se han hecho de manera presencial. Como está dedicada a Varadero se efectuará el viernes en la noche una actividad cultural en el Parque Josone y el sábado en el horario de la mañana se iniciará con una propuesta cultural para los niños y cerrarremos con una gran fiesta dedicada a las madres.

Agregó el ministro que “sin combustible es muy difícil realizar la actividad, pero Varadero está abierto y seguimos cuidando nuestras playas, nuestros recursos naturales y activos y nos mantenemos brindando servicios. Aun con la situación electroenergética del país, los turistas siguen llegando y siempre apuestan por venir a Varadero. Para nosotros es un placer contar con trabajadores de gran calidad que, en situaciones tan difíciles, llegan a sus puestos de trabajo y brindan un buen servicio a los clientes”.

Según el programa se presentará a Varadero con sus potencialidades naturales e instalaciones hoteleras en la primera línea de playa; asimismo tendrán lugar los tours virtuales con las experiencias de clientes en vivo desde el balneario en las cadenas hoteleras Iberostar y Meliá. Otras actividades que también acontecerán son el maridaje de ron y tabaco, presentaciones de las cadenas hoteleras internacionales permanentes en Cuba, entre ellas Meliá Hotels International, Iberostar Hotels & Resorts y Blue Diamond Resorts.

La Feria de Turismo ha logrado posicionarse como el principal evento de carácter profesional de la industria turística cubana; convirtiéndose en espacio ideal para el contacto entre especialistas, directivos y empresas turísticas con presencia en Cuba.