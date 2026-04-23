Trabajadores del turismo protagonizan campaña «Mi Firma por la Patria»

Cientos de trabajadores de la cadena hotelera Cubanacán en el polo turístico de Varadero se han sumado en los últimos días al movimiento popular “Mi Firma por la Patria”, una iniciativa de la sociedad civil cubana que recorre todo el país para reafirmar el respaldo a la Revolución y rechazar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

En hoteles como Starfish Varadero, Royalton Hicacos, Blau Varadero y Bella Costa, los colectivos laborales han protagonizado jornadas de reafirmación patriótica, estampando sus firmas en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario que ratifica la vocación de paz del pueblo cubano y su disposición a defender la soberanía nacional “a cualquier costo”.

“Firmamos por la Revolución, el socialismo y la unidad de todos los cubanos. ¡Contra el bloqueo, por Cuba soberana!”, expresó Yobany Gil Ramírez, delegado de la cadena hotelera en Varadero, al encabezar una de las jornadas de recogida de firmas.

El sector del turismo, uno de los más afectados por las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba —incluyendo la prohibición de viajes y la inclusión de hoteles en listas restrictivas—, ha encontrado en esta campaña un espacio para expresar su compromiso con la nación. Los trabajadores hoteleros, que a diario enfrentan las consecuencias del bloqueo en su labor, han sido protagonistas activos de este movimiento popular que nació “del sentir puro de esta nación”.

Gil Ramírez reconoció que “el turismo cubano no se rinde. Seguiremos trabajando por la Patria, por nuestros clientes y por un futuro próspero, sin bloqueo y con soberanía”.

La campaña, que comenzó el pasado 19 de abril en el acto por el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, en Matanzas, fue abierta por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y se ha extendido “de un extremo a otro del país”. En Matanzas, las máximas autoridades del territorio han respaldado la iniciativa, que también ha tenido lugar en centros de trabajo, escuelas y comunidades.

El movimiento “Mi Firma por la Patria” constituye un “legítimo ejercicio de soberanía popular frente a la escalada de agresiones que enfrenta Cuba”. Las firmas recogidas en los centros de trabajo matanceros se suman a las que ya se han estampado en toda Cuba, en una muestra de unidad que busca “desenmascarar las campañas que buscan distorsionar la realidad cubana”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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