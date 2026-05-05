Armando Ferrer desde las gradas: «Volveré para la Serie Nacional»

Si la salud me acompaña volveré a dirigir en la próxima Serie Nacional, aseguró Armando Ferrer Ruz, exmánager de Cocodrilos de Matanzas, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad relacionada con la obstrucción de la arteria carótida, pero sin abandonar del todo los diamantes beisboleros.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el artífice de las coronas del Matanzas en las Series 59 y 64, además de la II Liga Élite (LEB) apuntó que, luego de pedir su liberación temporal como mentor de los saurios, se ha empeñado en cumplir estrictamente con su cuidado personal y, al propio tiempo, espera poder disfrutar de la IV LEB desde una posición más pasiva de lo acostumbrado.

Ahora observo desde las gradas a los mismos muchachos a los cuales dirigí y veo a un equipo compenetrado, capaz de pelear por el título en esta edición de la Élite, opinó el estratega con experiencia en el béisbol profesional de México y Rusia, entre otras naciones, y quien también tuvo palabras de elogio para Eduardo Cárdenas, director de turno para la nave roja.

De Cárdenas (Eduardo) tengo la mejor valoración, siempre fue un jugador habilidoso y un hombre que vive para la pelota; yo mismo tuve la oportunidad de conducirlo hace ya muchos años en los antiguos Henequeneros, creo que ahora va a ser capaz de mantener la dinámica ganadora de Cocodrilos y quién sabe, quizás hasta ganar la Liga selectiva, apuntó.

Ferrer Ruz, quien debutara como timonel de la selección mayor de Matanzas en 2019, atesora entre su palmarés el hito de llevar a Cocodrilos a lo más alto del podio de premiaciones justo una temporada después de que, esa misma selección, finalizara en el último puesto en la contienda precedente.

De 71 años de edad, el oriundo del municipio de Perico sufrió en febrero del año anterior un accidente cerebrovascular que obligó a su internamiento de urgencia en el hospital provincial Faustino Pérez y, posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital Hermanos Ameijeiras, de la capital, donde en ese momento completó su recuperación.