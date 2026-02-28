UNE pronostica una afectación de 1 720 MW para el horario pico nocturno

La Unión Eléctrica informó que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de este sábado. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 776 MW a las 19:00 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 408 MWh, con 762 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 230 MW, la demanda 2 060 MW, con 900 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Principales incidencias

Se encuentran en avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

En mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Mientras que por limitaciones en la generación térmica están fuera de servicio 420 MW.

Para el pico se pronostica la entrada de emplazamiento fuel Mariel con 105 MW, la entrada de Patana de Melones con 45 MW, la entrada de 4 motores de la patana de Regla con 35 MW y la entrada de 5 motores de Fuel Moa con 75 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1 490 MW con una demanda máxima de 3 180 MW, para un déficit de 1 690 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 720 MW en este horario.