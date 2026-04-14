Feria infantil El Trompo, un espacio para el rescate de lo tradicional

Fotos: Jessica Acevedo

Dedicada al rescate de los juegos tradicionales quedó inaugurada esta mañana la IV Edición de la Feria Infantil El Trompo, una cita que anualmente organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

Desde el 13 y hasta el 19 de abril, coincidiendo con la semana de receso docente, el céntrico Parque de la Libertad acogerá la venta de juguetes, y arte utilitario, así como otras actividades culturales.

Además, devendrá escenario para el rescate de juegos tradicionales y la impartición de talleres sobre diversas técnicas artísticas como el papel maché, tejidos y manualidades, artes plásticas, instrumentos y juguetes artesanales, entre otros, según precisó Yamira Román Castellini, especialista de Imagen y Desarrollo del FCBC.

En esta primera jornada la artesana Ony Guerra Martínez impartió un taller sobre el trabajo con el papel maché para niños, donde los infantes pudieron aprender esta técnica que permite reciclar materiales y reutilizarlos para crear arte.

El evento, esperado por los más pequeños de la casa, refuerza el principio de que la cultura no se concentra, sino que se expande, convirtiéndose en puente y esperanza compartida para la población.