Dos victorias en el arranque: buen augurio para Matanzas en Liga Élite

Dos victorias iniciales para los Cocodrilos de Matanzas en el arranque de Liga Élite son un augurio de buenos resultados para sus aficionados.

En la segunda edición del torneo, donde los yumurinos se coronaron campeones, los rojos lograron igual resultado en sus dos primeros pleitos.

Lejos de querer realizar una comparación entre las dos versiones del plantel, dos victorias en igual número de presentaciones inspiran a los aficionados a confiar en la posibilidad de repetir el título.

En ambos choques, los saurios han tenido que venir de abajo para lograr imponerse, lo que demuestra el nivel del equipo para enfrentar circunstancias adversas en las postrimerías de los partidos.

En el orden ofensivo se aprecia al conjunto bastante ajustado con el madero; muestra de ello es que han logrado castigar a las principales figuras del pitcheo de Mayabeque.

Un factor a considerar resulta la cohesión del plantel, tanto sobre la grama como en el apoyo de unos a los otros, lo que demuestra que, pese a la juventud de sus principales figuras, están todos unidos por un mismo objetivo.

Fotos: Maxdiel Fernández

Defensivamente, los reptiles han mostrado solidez en la mecánica de juego, logrando engarces y jugadas continuadas que han evitado anotaciones.

El renglón menos fuerte en estas dos presentaciones frente a los Huracanes de Mayabeque radica en el pitcheo abridor, que no se ha comportado a la altura que requiere un torneo de mayor envergadura.

Los abridores yumurinos han permitido un total de 24 indiscutibles, 11 anotaciones en nueve y dos tercios de labor, lo que da un promedio de 10,76 carreras por cada nueve entradas.

Una nota halagüeña destaca en el pitcheo de relevo de los Cocodrilos, que trabaja para una efectividad de 3.86, lo que rebaja el promedio de carreras limpias de manera general a una efectividad de 7.10 anotaciones limpias por encuentro.

Esperemos que los discípulos de Jonder Martínez puedan corregir el rumbo de cara al cierre de la subserie particular frente a Mayabeque y lo que resta de competencia.

Aunque aún resta un buen techo de la cuarta edición de la Liga Élite, un arranque con dos victorias a golpe de remontadas ilusionan a los parciales matanceros con el bicampeonato. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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