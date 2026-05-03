La juventud pisa fuerte dentro del roster de Matanzas en la Liga Élite

Los Cocodrilos de Matanzas debutaron con peleado triunfo ante los Huracanes de Mayabeque en el inicio de la nueva aventura que supone para el conjunto occidental la IV edición de la Liga Élite.

Al término de las 10 extensas, pero entretenidas entradas que duró el encuentro, el marcador que reflejaba la luminaria del coloso de la avenida Martín Dihigo favorecía a los locales: 11 anotaciones por 10.Los dirigidos por Eduardo Cárdenas supieron mantener el temple que los llevó a la consecución del título de la Serie Nacional para llevarse el gato al agua.

La victoria trae impreso en mayúsculas el nombre de varias figuras jóvenes que resultaron trascendentales en el compromiso.Juan Miguel Martínez, Hanyelo Videt, Bryan Peña y Yulieski Remón cargaron con el peso ofensivo de la novena roja y amarilla, mientras que de vital puede catalogarse la labor de contención del relevista Yosney García.Juan Miguel Martínez se vistió de largo en el compromiso y remolcó tres; una de ellas la que dejó al campo a los dirigidos por Osmel Cordero.

El parador en corto oriundo del municipio de Jovellanos ligó de 6-4 con el madero y a la defensa se comportó de manera inmaculada alrededor del segundo cojín.Sin duda alguna, Hanyelo Videt fue el pelotero más valioso del compromiso, al conseguir cuatro indiscutibles en cuatro oportunidades ofensivas, además de recibir dos boletos.

El ciclón, como le apodan, al explosivo joven, prendió la chispa para sacar a los reptiles del letargo ofensivo en el que los mantenía el diestro Yadián Martínez, abridor por la novena de los Huracanes.

La labor de Videt no se ciñe única y exclusivamente a las métricas convencionales que mide el deporte del bate y la pelota, sino que va más allá. Pese a su juventud y a no portar el gafete de capitán del conjunto yumurino, resulta uno de los líderes silenciosos que tiene Matanzas.

Un juego agresivo, explosividad en el corrido de bases, el querer pulir deficiencias en la mecánica de bateo aparejado a su rendimiento son algunos de los aspectos que le otorgan la condición de talento de nuestro pasatiempo nacional.

El derecho Yosney García realizó una faena de contención de dos y dos tercios de entradas en las que no permitió carreras ponchó a un rival, regaló una base por bolas y apenas le conectaron tres hits.

La labor de Yosney cobró mayor importancia dentro en el desafío porque frenó la ofensiva de Mayabeque hasta que Matanzas generó una respuesta que dio al traste con el empate.Mención especial requiere el trabajo del cerrador Yadier Garay, refuerzo que se incorporó al equipo en sustitución de Armando Dueñas, pues con la regla de desempate en vigor en la décima entrada, dejó en apenas una carrera las posibilidades de los visitantes.

El mentor Eduardo Cárdenas, en su primer examen como timonel, demostró que gusta de los peloteros jóvenes y de ese juego vistoso en el que se pueden realizar jugadas y todo no depende de la ofensiva de largometraje.

Ojo, un primer triunfo no es el augurio para un desenlace agradable, pero con los mimbres nuevos que vienen pisando fuerte, Matanzas debe dar batalla.