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Matanzas comienza ganando en la Liga Élite

Foto del avatar 2 de mayo de 2026 0 comment
Matanzas comienza ganando en la Liga Élite

En extrainning y con marcador de 11 carreras por 10 los Cocodrilos vencieron a Los Huracanes en el debut de la Liga Élite del Béisbol Cubano en su cuarta edición.

En un Victoria de Girón con numerosa asistencia los discípulos de Eduardo Cárdenas lograron rebasar una ventaja de 5 anotaciones. Algo que realmente parecía complejo por el nivel que mostró Mayabeque ante un Matanzas que no lograba conectar.

Matanzas comienza ganando en la Liga Élite

Abrazados en la recta final, el partido se fue más allá de la novena entrada y un decisivo hit de Juan Miguel Martínez puso el punto final a un emocionante juego de una Liga que apenas comienza.

Una vez más Hanyelo Videt resalta madero en ristre, en esta ocasión se fue de 4-4 con 3 anotadas, realmente un pelotero que ya es presente no solo en la nómina de Matanzas.

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Otros que destacaron a la ofensiva fueron Aníbal Medina, José Amaury Noroña y el refuerzo Yulieski Remón.

Mañana domingo la cita es nuevamente a las 2 de la tarde en el Palacio de los Cocodrilos.

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Sobre el autor: Norys Castañeda Valera

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