Avanzan reparaciones en CTE yumurina

Luego de su salida imprevista del sistema electroenergético nacional (SEN) este jueves, avanzan en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas las acciones de reparación.

«La nueva avería en la caldera no tiene ninguna relación con el último evento. Como hemos tenido dos o tres salidas seguidas, en esta ocasión nos enfocaremos en revisar y reparar los elementos que han intervenido en esas averías o que hemos detectado con afectación», refirió Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino.

«Es decir, nos centraremos en los CAR (calentadores de aire regenerativo), los quemadores y en la hermeticidad del horno. Además, se realizarán acciones sobre válvulas que afectan la operación», aseguró.

El director insistió en que «las primeras horas (más de 35) siempre son de enfriamiento y preparación. Luego se inspecciona para localizar el daño, determinar cómo ejecutar acciones de reparación, reparar, y después comprobar que ha sido correcto lo realizado. Lo último es restablecer todo y arrancar».

Luego de la salida del mayor bloque unitario del país la situación energética se complejizó aún más, con afectaciones que superaron los 2200 megawatt en el horario de máxima demanda de este jueves. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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