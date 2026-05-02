Directivos de Educación precisan detalles para el cierre del curso escolar en Matanzas

El déficit de combustibles que enfrenta el país desde el mes de enero ha impactado con saña en todos los sectores. La Educación no ha estado exenta de sus consecuencias. De ahí que el Ministerio de Educación haya diseñado estrategias para continuar el curso escolar, con la menor afectación posible.

Sin embargo, se acerca la recta final del periodo lectivo y es inevitable que padres y estudiantes tengan preocupaciones sobre la finalización de esta etapa que ha sido diferente. Para esclarecerlas, Girón conversó con Ariel Luis Surí, director general de Educación Básica, y Nicasio Comas Vázquez, director general de la Educación Media Superior en la provincia.

El curso 2025-2026 culminará por el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación, o sea, en el mes de julio, con los procesos de evaluación. Las principales medidas adoptadas para el periodo corresponden al sistema evaluativo.

ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Con respecto a la Educación Primaria añade Luis Surí que es necesario tener en cuenta la utilización racional de las horas de reservas establecidas en los programas de estudio, la reorganización de turnos, de actividades complementarias priorizando y reforzando los aprendizajes esenciales. “Siempre que se precise trabajar una sola sesión, debe ser certificado por el municipio a partir de las causas que originen este cambio”.

Anuncia el directivo que se ajustan elementos de la evaluación. “Las asignaturas no presentan cambios en los planes de estudio. Sin embargo, un grupo de ellas finalizan a partir de la evaluación sistemática”. En este caso se encuentra Mi mundo digital.

De primero a cuarto grado se desarrollarán evaluaciones sistemáticas. Segundo y cuarto grado que hacían el ejercicio comprobatorio no lo efectuarán. Por lo tanto, el trabajo diario es fundamental para alcanzar los objetivos y contenidos.

“Quinto y sexto grado tampoco hacen la prueba final. En el caso de quinto grado la asignatura de Educación Ciudadana cerrará con evaluaciones sistemáticas; Ciencias Naturales y Geografía con un trabajo práctico integrador; Lengua Española y Matemática con trabajos de control parcial (TCP)”, agrega.

“En sexto grado, Historia y Educación Ciudadana culminan con un trabajo práctico integrador de ambas asignaturas; Geografía y Ciencias Naturales realizan un trabajo práctico; y Lengua Española y Matemática con TCP. Los contenidos son los del tercer periodo porque los anteriores se evaluaron sin dificultades”.

En la Secundaria Básica se ajustan las horas clases destinadas a las actividades complementarias, priorizando la ejercitación y sistematización de los contenidos esenciales de las distintas disciplinas, y los espacios destinados a la formación vocacional y orientación profesional. También se mantienen las evaluaciones sistemáticas aplicando las formas establecidas.

“Las asignaturas de Educación Laboral e Informática en los tres grados; Educación Física en noveno; y Educación Artística en séptimo cierran en el mes de marzo su nota, la cual se conforma con los resultados del primer TCP y el promedio de las evaluaciones sistemáticas.

“Educación Moral y Ciudadana no realiza evaluación final en ninguno de los dos grados, la nota final se conforma con la nota del primer TCP y las evaluaciones sistemáticas hasta el cierre del curso. Matemática y Español-Literatura en los tres grados, e Historia de Cuba en noveno, realizan una prueba final escrita.

“En Biología y Geografía, en los tres grados, se desarrollará un seminario integrador de ambas asignaturas como evaluación final. Química y Física en octavo y noveno concluyen con seminarios de manera independiente”, agrega.

Las evaluaciones se ajustarán al calendario establecido. En las revalorizaciones y extraordinarios se asumirá la misma forma de evaluación de los exámenes ordinarios (pruebas, seminarios, etcétera).

“Analizamos a los estudiantes que no han tenido una modalidad de atención idónea y cada territorio tiene las indicaciones de cómo cerrar el proceso evaluativo”, plantea.

En cuanto a la continuidad de estudio de noveno grado se mantiene la entrevista para la formación pedagógica que hoy se descentraliza y se asume en los territorios con la presencia de los funcionarios, tanto de la escuela como de la dirección general que se encuentran allí. En los lugares con condiciones también se llevarán a cabo los otorgamientos, buscando las alternativas para que llegue a todos los estudiantes el proceso de firma de boleta.

En cuanto al ingreso al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) no se realizarán los exámenes de ingreso. Se trabajará por la conformación de un escalafón municipal. No obstante, se mantienen los restantes requisitos. También tendrá lugar el otorgamiento directo a los estudiantes ganadores de concursos provinciales del área de ciencias.

Asimismo, la primera infancia y la Educación Especial mantienen su trabajo. Esta última se protegió del proceso de descentralización y no tiene cambios. En preescolar se desarrollan las actividades diagnósticas, que no son pruebas, pero sí un proceso importante para lograr la continuidad hacia la primaria y una articulación coherente de los resultados de los niños para reforzar contenidos y habilidades durante la unidad de articulación de primer grado.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Expresa Comas Vázquez que en la Educación Preuniversitaria se concentró el duodécimo grado en la Escuela Pedagógica Provincial René Fraga Moreno para lograr el cierre de las asignaturas y la preparación de los estudiantes para enfrentarse a los exámenes finales de Matemática, Español e Historia, lo cual concluyó exitosamente. Hoy se encuentran en la preparación para presentarse a los exámenes de ingreso a la Educación Superior, pospuestos para junio.

“Los estudiantes de décimo y onceno grado con modalidades de presencialidad no idóneas —se encontraban en sus territorios realizando la presencialidad desde una secundaria o primaria con docentes de esas instituciones capacitados para estos fines—, se concentraron a partir de este 20 de abril en la Escuela René Fraga Moreno para lograr una nivelación de los contenidos para enfrentarse al cierre de evaluación escolar. Se decidió que esos estudiantes retornaran al claustro que los atendía en el IPVCE”, aclara.

Esta enseñanza también presenta cambios en el sistema evaluativo. Se sustituye el examen final de Física en décimo grado por un trabajo práctico de resolución de problemas; en onceno se desarrollará un trabajo práctico de Biología, en lugar del examen final escrito. El resto de los exámenes escritos se mantienen: en décimo, Matemática y Literatura y Lenguas; y en onceno, Matemática, Literatura y Lenguas e Historia de Cuba. Las demás asignaturas continúan el cierre de evaluación como estaba establecido.

“Ha sido importante que el equipo metodológico desarrolle el diagnóstico de los estudiantes, porque a partir de la descentralización en un mismo preuniversitario unos podían cumplir con el reajuste curricular, pero en otros casos los estudiantes estaban en la presencialidad menos idónea. Tuvimos que conjugar esto para diseñar de forma diferenciada la atención.

“El diseño de las pruebas tiene en cuenta estas características, evalúan los contenidos mínimos esenciales, pero partiendo de ese diagnóstico, así los metodólogos de cada asignatura elaboran los proyectos en correspondencia con el alcance de los objetivos de cada grado”, explica.

“Con el cierre de duodécimo grado se potenció, a partir de la reorganización de la cobertura docente, la atención a décimo y onceno. Los compañeros disponibles en el Turismo en Matanzas y Cárdenas se incorporaron al completamiento de la cobertura, lo que propició mejores condiciones, no exentos de dificultades en algunos territorios”.

En la Educación Técnica y Profesional con 27 instituciones educativas en la provincia, de ellas 26 centros politécnicos y una escuela de oficios, también tuvo lugar la descentralización. De los 26 politécnicos, tres centros provinciales poseen 12 especialidades que solo se estudian a este nivel lo que complejiza el desarrollo del proceso. No obstante, a través de los organismos demandantes de esta fuerza de trabajo se logró que los especialistas impartan la docencia.

“En otras modalidades existen las guías de estudio enviadas por los especialistas de estos centros para lograr, a través de la inserción de los estudiantes a las entidades a realizar prácticas laborales, que cumplan las habilidades profesionales. En el momento de la descentralización hicimos un cierre de las pruebas al tercer año de las especialidades que se encuentran en práctica laboral desde el 2 de marzo hasta el cierre escolar.

“En el primer y segundo año existían especialidades desarrollando sus prácticas laborales y en su totalidad se incorporaron a la presencialidad en los territorios. En todas las especialidades de técnico medio se orientó que las asignaturas pertenecientes a los grupos evaluativos uno y dos —concluían con examen final escrito y las que cerraban con evaluación final— van a terminar con las notas alcanzadas en los dos TCP, así como con las evaluaciones sistemáticas. Las del grupo tres, que desarrollan trabajos prácticos, cierran con las actividades prácticas realizadas en el curso”.

Cada especialidad posee una asignatura rectora que cumple las habilidades fundamentales de los años de estudio y esta sí mantiene un examen final escrito en los estudiantes que reciben la docencia en su institución educativa y, con un informe técnico de las prácticas laborales para aquellos que la reciben fuera de su institución. No obstante, el próximo curso se desarrollará un proceso de nivelación en cada una de las habilidades profesionales de estudio.

En la educación de jóvenes y adultos en las 34 instituciones educativas (24 facultades obrero campesinas y 10 escuelas de idioma) se mantiene la presencialidad. Las facultades obrero campesinas funcionan en la modalidad de curso por encuentro en horario diurno, una o dos veces a la semana según sus características.