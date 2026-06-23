Argentina y Noruega avanzan a la siguiente ronda

Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial tras imponerse 2-0 a Austria en un partido exigente, donde el conjunto europeo logró complicar durante varios tramos el funcionamiento de la Albiceleste.

La selección sudamericana encontró la solución en su principal figura. Lionel Messi volvió a marcar diferencias y condujo a su equipo hacia una victoria que garantiza la presencia argentina en la siguiente ronda del torneo.

Además del boleto a la fase eliminatoria, el triunfo permitió a Argentina romper una tendencia que perseguía a los campeones vigentes en las últimas ediciones mundialistas. Con este resultado, la Albiceleste evitó cualquier sobresalto en la fase de grupos y confirmó su condición de aspirante al título.

La gran noticia de la jornada volvió a llevar la firma de Messi. El capitán argentino anotó los dos goles del encuentro y alcanzó las 18 dianas en Copas del Mundo, cifra que lo convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

El récord pertenecía al alemán Miroslav Klose, quien había establecido la marca en 16 anotaciones. Con apenas dos partidos disputados en la presente edición, Messi amplía un registro que todavía puede seguir creciendo.

Detrás del argentino aparece Kylian Mbappé, también con 16 goles mundialistas. La lucha por seguir elevando el listón goleador continúa, aunque por el momento el capitán albiceleste disfruta en solitario de una nueva página en la historia del fútbol.

Haaland lidera a los vikingos a la siguiente fase

Noruega confirmó su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial con una actuación que reafirma su crecimiento como selección. El conjunto escandinavo ha mostrado equilibrio en todas sus líneas, con una defensa sólida y un ataque efectivo que lo convierten en uno de los equipos más competitivos de la fase de grupos.

Al frente del proyecto noruego aparece Erling Braut Haaland, principal referencia ofensiva del equipo. El delantero, conocido como “El Androide”, está viviendo un estreno mundialista a la altura de las expectativas y continúa respaldando con goles la reputación que lo ha convertido en uno de los grandes artilleros del fútbol actual.

Haaland ha encontrado en este torneo el escenario ideal para confirmar su impacto en la élite. Su capacidad para definir, generar peligro constante y asumir el protagonismo en momentos decisivos ha sido determinante para el avance de Noruega.

La Copa Mundial también está ofreciendo un nuevo capítulo para el fútbol internacional. Tras el cierre de la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la atención comienza a centrarse en el duelo generacional entre Haaland y Kylian Mbappé. Ambos delanteros han marcado dos goles en cada uno de sus encuentros y mantienen una carrera goleadora que promete extenderse durante los próximos años.

Por delante de ellos solo aparece Lionel Messi. El capitán argentino suma cinco anotaciones en lo que será su última participación mundialista y continúa marcando el ritmo entre los máximos goleadores del torneo.

Para los aficionados, el surgimiento de esta nueva disputa deportiva añade un atractivo especial a la competición. La presencia de figuras capaces de decidir partidos y romper registros alimenta la expectativa de una Copa Mundial que sigue entregando noches memorables para los seguidores del fútbol. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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