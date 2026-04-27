El Palacio se remoza para recibir a los campeones

El estadio Victoria de Girón, palacio de los Cocodrilos de Matanzas y actuales campeones de la Serie Nacional del Béisbol Cubano, recibe algunos retoques constructivos antes de que la voz de play ball decrete el comienzo de la IV Liga Élite.

Así lo constataron miembros de la Comisión Nacional de la disciplina y la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, encabezadas por su presidente, Juan Reinaldo Pérez Pardo. Acompañó al titular, el vicepresidente primero del Inder, Raúl Fornés Valenciano, como parte de los recorridos por las instalaciones que acogerán la venidera edición del certamen doméstico.

Por la parte matancera estuvieron presentes José Luis Gándara Martínez, director provincial del ramo, junto a Héctor Rodríguez Fariñas, comisionado provincial de béisbol en Matanzas, y otros directivos.

El chequeo incluyó la supervisión a diferentes puntos del terreno como el montículo de lanzamientos, el área del bull pen y los vestuarios de los atletas.

Gándara Martínez señaló que se trabaja en detalles por pulir a corto plazo. Entre las tareas inmediatas destacan el mejoramiento de la hierba alrededor del home plate y la configuración del cuadro.

Tal y como indicó en el trayecto Fornés Valenciano, el apoyo de todos los factores resulta clave para el éxito de la inminente liga. Por ello, Gándara Martínez acotó que “en Matanzas es usual el acompañamiento de las organizaciones políticas y gubernamentales, para que todo fluya correctamente en el afán de que el pueblo reciba un bonito espactáculo”.

También hubo palabras para el alistamiento del plantel, con la guía una vez más, del experimentado timonel Armando Ferrer.

“La preparación del equipo comenzó tres semanas atrás y mantiene la concentración, mientras cumple con todos los parámetros establecidos para la etapa. El objetivo es conservar la cima de la pelota cubana y estamos contentos con los refuerzos seleccionados para volver a triunfar como campeones”, finalizó.

Matanzas debuta ante los Huracanes de Mayabeque el próximo 2 de mayo en sus predios del coloso de la Avenida Martín Dihigo. Luego recibirá a los Cachorros de Holguín antes de viajar al estadio 26 de Julio para medirse a los Cazadores de Artemisa. (Por: Carlos Manuel Bernal López) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también